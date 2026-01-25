bedeckt
Super League live: FC Thun gegen die Young Boys im Ticker

Liveticker

4 Niederlagen in Serie – und jetzt geht es für YB zum Derby zu Leader Thun

25.01.2026, 13:0725.01.2026, 13:07
Sion und Luzern teilen die Punkte +++ GC punktet dank Asp Jensen in Lausanne

Die Sonntagsspiele der Super League halten für die Schweizer Fussballfans zwei interessante Affichen bereit. Um 14.00 Uhr empfängt der Aufsteiger und Leader Thun die schwächelnden Young Boys zum Berner Derby unter umgekehrten Vorzeichen. Um 16.30 Uhr steigt im Zürcher Letzigrund der Klassiker zwischen dem FCZ und Basel. Ebenfalls um 16.30 Uhr duellieren sich in der Ostschweiz St. Gallen und Servette.

Alle Spiele kannst du hier im Liveticker verfolgen. (nih/sda)

Die Tabelle

Die Torschützenliste

Top Players list provided by Sofascore
Granit Xhaka zofft sich mit Fans – das machte den Nati-Captain wohl so hässig
Mehr Sport:
