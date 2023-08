Liveticker

Für Luzern scheint die nächste Runde fern – oder verschrotten sie die Schotten?

Mehr «Sport»

Das Hinspiel auswärts bei den Hibs in Edinburgh verlor Luzern mit 1:3. Nun steht in der Qualifikation für die Conference League das Rückspiel in der Zentralschweiz bevor. Es beginnt um 20.45 Uhr.