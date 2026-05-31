freundlich27°
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

WM 2026: Schweizer Fussball-Nati testet gegen Jordanien – im Liveticker

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Embolo versenkt den Penalty souverän – Mvogo vereitelt den Ausgleich der Jordanier

31.05.2026, 14:0031.05.2026, 15:32

Das Wichtigste in Kürze:

  • Bevor die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft am Dienstag für die WM in Nordamerika in die USA reist, steht noch ein erstes Freundschaftsspiel an.
  • Im zweitletzten Test bevor die Schweiz am 13. Juni gegen Katar in die Weltmeisterschaft startet, trifft das Team von Murat Yakin heute auf Jordanien. Das Land aus den nahen Osten hat sich 2026 erstmals in seiner Geschichte für eine Fussball-WM qualizifiert.
  • Die Partie in St.Gallen wird um 15 Uhr angepfiffen. Mit watson bist du jederzeit live dabei.
Mehr Fussball-Geschichten:
PSG-Kapitän zeigt Grösse – nach dem Triumph tröstet Marquinhos Arsenals Pechschützen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
1 / 32
Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
quelle: keystone / mike stewart
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Lutz Pfannenstiel im Interview über Fussball und das Klima
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Der härteste und beste Schwede weint nicht – grosses Lob für die Schweizer
Nicht alle Schweden weinen und jammern nach dem schmählichen Scheitern gegen die Schweiz. Nicklas Lidström, der härteste Schwede der Geschichte, lobt die rauen Schweizer.
Vier Stanley Cups mit Detroit, der erste in Europa ausgebildete Captain eines Stanley Cup-Siegers, Weltmeister, Olympiasieger, in 20 Jahren mehr als 1800 NHL-Spiele, sieben Mal bester NHL-Verteidiger, in der NHL- und der IIHF-Ruhmeshalle – mehr geht nicht. Nicklas Lidström (56) ist der beste, härteste und smarteste Verteidiger der schwedischen Hockeyhistorie. Aussergewöhnlich intelligent, technisch brillant und nahezu fehlerfrei – und deshalb als «the Perfect Human» verehrt.
Zur Story