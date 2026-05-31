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Embolo versenkt den Penalty souverän – Mvogo vereitelt den Ausgleich der Jordanier
Das Wichtigste in Kürze:
- Bevor die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft am Dienstag für die WM in Nordamerika in die USA reist, steht noch ein erstes Freundschaftsspiel an.
- Im zweitletzten Test bevor die Schweiz am 13. Juni gegen Katar in die Weltmeisterschaft startet, trifft das Team von Murat Yakin heute auf Jordanien. Das Land aus den nahen Osten hat sich 2026 erstmals in seiner Geschichte für eine Fussball-WM qualizifiert.
- Die Partie in St.Gallen wird um 15 Uhr angepfiffen. Mit watson bist du jederzeit live dabei.