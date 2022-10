Liveticker: FC Zürich gegen Bodö/Glimt in der Europa League

FCZ in Kontakt mit italienischem Ex-Nati-Stürmer ++ Mbappé will PSG wohl verlassen

Scholz will Hamburger Hafen teilweise an China verkaufen – Politik ist fassungslos

Bayern demütigt Barça ++ Liverpool und Napoli souverän ++ Drama in London und Madrid

Das Champions-League-Aus von Barcelona ist besiegelt – die Bayern und auch Inter sind nicht mehr einzuholen. Auch Liverpool und Napoli sichern sich das Weiterkommen souverän. Derweil bietet sich den Fans in London und Madrid grosses Spektakel mit Dramatik pur.

Liverpool gewinnt international das vierte Spiel in Folge. Das Team von Jürgen Klopp siegt souverän auswärts in Amsterdam. Ajax hatte den Engländern wenig entgegenzusetzen. So ist Liverpool trotz der Auftaktniederlage in der «Königsklasse» für die Achtelfinals qualifiziert. Mohamed Salah hatte die «Reds» kurz vor der Pause in Führung gebracht. Die weiteren Tore erzielten Darwin Nuñez und Harvey Elliott.