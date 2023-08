Was Velofahren ohne Helm in der Stadt über dich aussagt

Von Freundinnen zu Gegnerinnen: Crnogorcevic über den Achtelfinal gegen Spanien

Ana-Maria Crnogorcevic spielt in Barcelona im besten Team der Welt. Im WM-Achtelfinal trifft sie auf Spanien und viele Freundinnen.

Eigentlich hätte Ana-Maria Crnogorcevic lieber noch etwas gewartet bis zum Wiedersehen mit ihren Freundinnen. «Ich freue mich zwar, sie alle zu sehen. Aber ich hätte lieber später im Turnier gegen Spanien gespielt», sagt sie. Doch am Samstag ab 7 Uhr Schweizer Zeit ist es so weit: Das Nationalteam trifft im WM-Achtelfinal in Auckland auf Spanien. Und damit kommt es für Crnogorcevic zum Aufeinandertreffen mit ihren Teamkolleginnen in Barcelona.