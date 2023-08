Daniel Afriyie trifft zum ersten Mal für den FC Zürich – und erzielt gleich einen Doppelpack. Bild: keystone

Afriyie schiesst FCZ nach Lugano-Patzern an Spitze – und Canepa verspricht neuen Sportchef

Der FC Zürich fügt Lugano im Spitzenspiel der 3. Super-League-Runde mit einem 3:0 die erste Niederlage bei. Alle Tore werden dem FCZ auf dem Silbertablett serviert. Daniel Afriyie trifft doppelt.

247 Minuten lang präsentierte sich Luganos Abwehr seit dem Saisonstart als unüberwindbares Bollwerk. Dann schaltete die Tessiner Hintermannschaft plötzlich in den Spendiermodus um. Zweimal war Daniel Afriyie der Profiteur von gegnerischen Blackouts, einmal Jonathan Okita.

Für den 22-jährigen Afriyie, der im Sommer aus seiner Heimat Ghana zum FCZ kam, waren es die ersten Tore in der Super League. Jonathan Okita, der mit dem 3:0 den Schlusspunkt setzte, hatte schon gegen Yverdon getroffen. Insbesondere beim 1:0 hatte Afriyie dank eines haarsträubenden Fehlpasses von Allan Arigoni leichtes Spiel. Aber auch das 2:0 wurde ihm von Albian Hajdari praktisch aufgelegt.

Arigoni spielt Afriyie in die Füsse und der lässt sich die Chance nicht nehmen. Video: SRF

Luganos Geschenke mündeten in einer Niederlage, deren Deutlichkeit sich zuvor nicht abgezeichnet hatte. Zwar war der FCZ in der Anfangsphase, in der die eigenen Fans der Südkurve aufgrund einer Protestaktion gegen Kollektivstrafen fernblieben, dominant und einige Male ansatzweise gefährlich. Richtig grosse Chancen liessen die Gäste aber bis zu den drei Aussetzern nicht zu.

Auch beim zweiten Tor profitiert der Ghanaer Afriyie von einem Fehler in Luganos Defensive. Video: SRF

Noch in der Pause riet ein Fan dem FCZ-Präsident Ancillo Canepa, noch einen Stürmer zu holen. Dieser antwortete, dass der Klub keinen Transfer tätigen würde, «nur um einen Transfer zu tätigen». Dennoch werde der Transfermarkt nach wie vor sondiert. Dies ist auch für Doppeltorschütze Afriyie verständlich, wie er nach der Partie erzählt: «Es gibt noch viele Spiele und man weiss nie, was passiert, ob sich jemand verletzt beispielsweise. Wenn der Präsident noch einen Stürmer holen will, dann ist das kein Problem.»

Canepa spricht über Stürmer-Situation und verspricht einen neuen Sportchef. Video: SRF

Auch ein Nachfolger für den zum FC Augsburg abgewanderten Sportchef Marinko Jurendic muss noch gefunden werden. Bis spätestens zum 1. Oktober soll diese Suche aber abgeschlossen sein, versichert Canepa.

So liefen die frühen Spiele: Winterthur muss auch in Bern unten durch – Servette-Freistoss verhindert ersten SLO-Sieg

Zürich - Lugano 3:0 (0:0)

13'735 Zuschauer. SR Schärer.

Tore: 68. Afriyie 1:0. 76. Afriyie 2:0. 80. Okita (Marchesano) 3:0.

Zürich: Brecher; Kamberi, Katic, Daprelà; Boranijasevic, Conde (88. Hornschuh), Mathew, Guerrero; Rohner (57. Marchesano), Okita (88. Krasniqi); Afriyie (85. Saintini).

Lugano: Saipi; Arigoni (78. Espinoza), Hajrazi, Hajdari, Valenzuela; Bislimi (78. Belhadj), Sabbatini (78. Vladi), Macek (58. Amoura); Steffen, Celar (82. Cimignani), Bottani.

Bemerkungen: Verwarnungen: 71. Afriyie. 90. Daprelà.

Die Tabelle

(nih/sda)