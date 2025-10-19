Liveticker
Wer bleibt an Leader Thun dran? YB empfängt St.Gallen
- Am Sonntag kommt es in der 9. Runde der Super League zum Duell zwischen den Young Boys und St. Gallen, dem Vierten gegen den Dritten.
- Während sich die Berner für die 0:5-Schlappe auswärts gegen Lausanne-Sport rehabilitieren wollen, möchte St. Gallen nach zwei Niederlagen zum Siegen zurückkehren. YB ist in dieser Saison in der Meisterschaft zu Hause noch ungeschlagen.
- Gestern konnte Leader Thun und Verfolger Basel ihre Spiele gewinnen. Der Sieger aus der Partie YB – St.Gallen bleibt am Führungduo dran.
- Die Partie beginnt ebenso um 16.30 Uhr wie das Spiel zwischen Luzern und Lausanne-Sport. Bereits um 14 Uhr trafen die Grasshoppers und Sion aufeinander. (riz/sda)
Die Tabelle:
Die Torschützenliste:
