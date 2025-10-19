wechselnd bewölkt11°
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Super League: YB gegen St.Gallen im Liveticker

Liveticker

Wer bleibt an Leader Thun dran? YB empfängt St.Gallen

19.10.2025, 15:3619.10.2025, 15:36
  • Am Sonntag kommt es in der 9. Runde der Super League zum Duell zwischen den Young Boys und St. Gallen, dem Vierten gegen den Dritten.
  • Während sich die Berner für die 0:5-Schlappe auswärts gegen Lausanne-Sport rehabilitieren wollen, möchte St. Gallen nach zwei Niederlagen zum Siegen zurückkehren. YB ist in dieser Saison in der Meisterschaft zu Hause noch ungeschlagen.
  • Gestern konnte Leader Thun und Verfolger Basel ihre Spiele gewinnen. Der Sieger aus der Partie YB – St.Gallen bleibt am Führungduo dran.
  • Die Partie beginnt ebenso um 16.30 Uhr wie das Spiel zwischen Luzern und Lausanne-Sport. Bereits um 14 Uhr trafen die Grasshoppers und Sion aufeinander. (riz/sda)
Liveticker
Die Nachspielzeit im Letzigrund läuft: Kann GC in Unterzahl noch den Ausgleich erzielen?

Die Tabelle:

Die Torschützenliste:

Top Players list provided by Sofascore
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1 / 35
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1989/90: Ivan Zamorano, FC St.Gallen, 23 Tore.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieser Comedian begeistert das Publikum – und das ohne ein Wort zu sagen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Die grosse Angst vor einem Mega-Crash
2
«Unmenschlich, aber legal» – so leiden Buschauffeure in der Schweiz
3
So viel Geld haben die USA dank Zöllen auf Schweizer Waren eingenommen
4
Mann bedroht Ukrainer im Zug in Bern: «Raus hier, bevor dein Kind verletzt wird!»
5
Wer programmieren kann, ist im Vorteil: So viel verdienen IT-Fachkräfte in der Schweiz
Meistkommentiert
1
Wir suchen ... imfall: Das Bünzli-Wort 2025
2
Kopftuch ist in der Öffentlichkeit okay, aber nicht an Schulen
3
Die Europafreunde geben in der FDP den Tarif durch
4
«Aktuell kommen wir nicht mehr aus dem Abklären raus – eine bedenkliche Entwicklung»
5
Healing for f*cking
Meistgeteilt
1
Israels Armee wirft Hamas Verstoss gegen Waffenruhe vor +++ Weitere Leiche identifiziert
2
80'000 neue Sittenwächter für Kopftuch-Kontrollen in Teheran
3
Russland und Ukraine setzen Drohnenkrieg fort – zahlreiche gegenseitige Abschüsse
4
USA sollen in Kolumbien Fischer getötet haben +++ China wirft USA Cyberangriffe vor
5
Europameister Britschgi beim GP-Auftakt Vierter +++ Razgatlioglu erneut Weltmeister
Big Ben statt Big in Japan – Sumo ringt in London um Aufmerksamkeit
Big in Japan? Das war einmal. Mit der Popularität des Sumo-Ringens geht es in der Heimat bergab. Eine Welttournee soll den Traditionssport wiederbeleben und für Nachwuchs sorgen.
Touristen sorgen in London eher selten für Aufsehen. Doch wenn rund 120 schwergewichtige Sumoringer in traditionellen Gewändern durch die englische Hauptstadt wandeln, bleibt das nicht unbemerkt.
Zur Story