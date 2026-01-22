Nebel-5°
22.01.2026, 06:5922.01.2026, 07:04

Und so steht's im Match:

Wawrinka und Bencic spielen zum zweiten Mal

Am Australian Open bestreiten die letzten verbleibenden Schweizer Tennisprofis am Donnerstagmorgen ihre Zweitrunden-Partien. Beide stehen gegen Qualifikanten vor gemäss Papierform lösbaren Aufgaben.

Der 40-jährige Stan Wawrinka (ATP 139) bekommt es mit dem 59 Positionen schlechter klassierten, aber formstarken Franzosen Arthur Géa zu tun. Die Weltnummer 10 Belinda Bencic ist gegen den tschechischen Teenager Nikola Bartunkova (WTA 126) klare Favoritin. Ihre Partie dürfte um etwa 8.30 Uhr beginnen.

Djokovic vor seinem 400. Sieg bei Grand Slams

epa12669540 Novak Djokovic (L) of Serbia is congratulated on his win in the men&#039;s second round match by Francesco Maestrelli of Italy on day 5 of the 2026 Australian Open tennis tournament at Mel ...
Bild: keystone

Der Zweitrundensieg von Novak Djokovic gegen den italienischen Qualifikanten Francesco Maestrelli (ATP 141) war einer ohne grosse Geschichte, doch er bringt den 38-jährigen Serben ganz nahe an eine weitere historische Marke. Er kann am Samstag in der 3. Runde mit einem Erfolg gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp (ATP 75) zum ersten Spieler – Mann oder Frau – mit 400 Siegen an Grand-Slam-Turnieren werden.

Roger Federer war mit 369 gewonnen Matches bei Majors zurückgetreten. Am Australian Open liegt Djokovic mit 101 Siegen noch einen hinter Federer. (ram/sda)

Wie Federers Erfolge die allgemeine Wahrnehmung von Bencic beeinflussen
