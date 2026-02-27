Liveticker

Suter glänzte im Training – gibt es in der Abfahrt in Soldeu einen Schweizer Erfolg?

In Soldeu findet am Freitag das erste Weltcup-Rennen der Alpinen nach Abschluss der Olympischen Spiele statt. Von den Schweizer Speed-Fahrerinnen wird Corinne Suter in Andorra am meisten zugetraut. Die Schwyzerin war im Abschlusstraining die Zweitschnellste hinter der Österreicherin Nina Ortlieb.

Beginn der viertletzten Abfahrt des Winters ist um 11.00 Uhr. Am Samstag und Sonntag folgen in Soldeu zwei Super-G. (nih/sda)

Die Startliste (11 Uhr)

1 Marte Monsen

2 Ester Ledecka

3 Nina Ortlieb

4 Corinne Suter

5 Malorie Blanc

6 Sofia Goggia

7 Mirjam Puchner

8 Laura Pirovano

9 Kajsa Lie

10 Cornelia Hütter

11 Emma Aicher

12 Nicol Delago

13 Kira Weidle-Winkelmann

14 Breezy Johnson

15 Ilka Stuhec

16 Elena Curtoni

17 Romane Miradoli

18 Janine Schmitt

19 Jacqueline Wiles

20 Ariane Rädler



Die weiteren Schweizerinnen:

24 Delia Durrer

29 Priska Ming-Nufer

39 Jasmina Suter

40 Jasmin Mathis

41 Joana Hählen

50 Daria Zurlinden​