Ski live: Abfahrt in Soldeu mit Corinne Suter und Co. in Ticker und TV

Suter glänzte im Training – gibt es in der Abfahrt in Soldeu einen Schweizer Erfolg?

27.02.2026, 10:00

In Soldeu findet am Freitag das erste Weltcup-Rennen der Alpinen nach Abschluss der Olympischen Spiele statt. Von den Schweizer Speed-Fahrerinnen wird Corinne Suter in Andorra am meisten zugetraut. Die Schwyzerin war im Abschlusstraining die Zweitschnellste hinter der Österreicherin Nina Ortlieb.

Beginn der viertletzten Abfahrt des Winters ist um 11.00 Uhr. Am Samstag und Sonntag folgen in Soldeu zwei Super-G. (nih/sda)

Nach den Olympiamedaillen geht es um die Kristallkugeln: So stehen die Schweizer Chancen

Die Startliste (11 Uhr)

1 Marte Monsen
2 Ester Ledecka
3 Nina Ortlieb
4 Corinne Suter
5 Malorie Blanc
6 Sofia Goggia
7 Mirjam Puchner
8 Laura Pirovano
9 Kajsa Lie
10 Cornelia Hütter
11 Emma Aicher
12 Nicol Delago
13 Kira Weidle-Winkelmann
14 Breezy Johnson
15 Ilka Stuhec
16 Elena Curtoni
17 Romane Miradoli
18 Janine Schmitt
19 Jacqueline Wiles
20 Ariane Rädler

Die weiteren Schweizerinnen:
24 Delia Durrer
29 Priska Ming-Nufer
39 Jasmina Suter
40 Jasmin Mathis
41 Joana Hählen
50 Daria Zurlinden​

Schweizer Speed-Dominanz wird zum Problem für Talente – Swiss-Ski hat überraschenden Plan

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
