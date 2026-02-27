Suter glänzte im Training – gibt es in der Abfahrt in Soldeu einen Schweizer Erfolg?
In Soldeu findet am Freitag das erste Weltcup-Rennen der Alpinen nach Abschluss der Olympischen Spiele statt. Von den Schweizer Speed-Fahrerinnen wird Corinne Suter in Andorra am meisten zugetraut. Die Schwyzerin war im Abschlusstraining die Zweitschnellste hinter der Österreicherin Nina Ortlieb.
Beginn der viertletzten Abfahrt des Winters ist um 11.00 Uhr. Am Samstag und Sonntag folgen in Soldeu zwei Super-G. (nih/sda)
Die Startliste (11 Uhr)
1 Marte Monsen
2 Ester Ledecka
3 Nina Ortlieb
4 Corinne Suter
5 Malorie Blanc
6 Sofia Goggia
7 Mirjam Puchner
8 Laura Pirovano
9 Kajsa Lie
10 Cornelia Hütter
11 Emma Aicher
12 Nicol Delago
13 Kira Weidle-Winkelmann
14 Breezy Johnson
15 Ilka Stuhec
16 Elena Curtoni
17 Romane Miradoli
18 Janine Schmitt
19 Jacqueline Wiles
20 Ariane Rädler
Die weiteren Schweizerinnen:
24 Delia Durrer
29 Priska Ming-Nufer
39 Jasmina Suter
40 Jasmin Mathis
41 Joana Hählen
50 Daria Zurlinden