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Playoff-Final: Davos empfängt Gottéron zu Spiel 5 – im Liveticker

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Holt Davos seinen ersten Meisterpuck oder geht die Auswärts-Serie weiter?

26.04.2026, 19:00

Das Wichtigste in Kürze:

  • Im Playoff-Final um die Schweizer Eishockey-Meisterschaft zwischen dem HC Davos und Fribourg-Gottéron ist auch nach vier Spielen alles offen.
  • Jede Partie war umstritten und eng, jedes Mal gewann das Auswärtsteam. Am Sonntagabend versuchen nun die Bündner ein weiteres Mal, den ersten Heimsieg einzufahren.
  • Der Rekordmeister strebt seinen 32. Titel an, jedoch den ersten seit 2015. Die Freiburger waren noch gar nie Meister. Der Final dauert noch maximal drei Spiele, wer zwei davon gewinnt, holt den Titel.
  • Das Spiel beginnt um 20 Uhr. Mit watson und TV24 oder 3+ bist du jederzeit live dabei.
Julian Parrée – der unerwartete Davoser Finalheld
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