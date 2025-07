Für Belinda Bencic ist es das erste Viertelfinale in Wimbledon. An ihrem Lieblingsturnier kam die 28-Jährige bisher noch nie weiter als in das Achtelfinale. Erst einmal schaffte es die Schweizerin in ein Grand-Slam-Halbfinale, 2019 kam sie in die Runde der letzten vier an den US-Open. Wie nun im Viertelfinale traf Bencic bereits im Achtelfinale auf eine Russin. Gegen Eketerina Alexandrova gewann die Weltnummer 35 in zwei Sätzen.