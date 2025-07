Viel Liebe der überglücklichen Siegerin: Für Wimbledon, die Fans, Töchterchen Bella. Bild: keystone

Bencic ringt Andrejewa nieder und steht in Wimbledon erstmals im Halbfinal

Belinda Bencic schafft es in Wimbledon in die Halbfinals. Die 28-jährige Ostschweizerin schlug gegen die Weltnummer 7 Mirra Andrejewa aus Russland 7:6, 7:6.

Belinda Bencic (WTA 35) erreichte als zweite Schweizerin nach Martina Hingis (1997 und 1998) die Runde der letzten vier beim Rasenklassiker in London. Die Tiebreaks gewann sie klar 7:3 und 7:2.

«Ich habe gestern Abend ihr Spiel analysiert und versucht, einen Plan zu schmieden», sagte Bencic im Siegerinnen-Interview. Dass es funktioniert habe, sei «verrückt, unglaublich», freute sie sich. «Ein Traum wird wahr. Ich bin ein wenig sprachlos, aber überglücklich.»

1:44 Stunden dauerte es bis zum ersten Break, das Bencic zum 5:4 im zweiten Satz gelang. Die erste Chance zum Sieg konnte sie aber nicht nutzen – sie gab den Vorteil gleich wieder ab.

Doch auch im zweiten Tiebreak war Bencic die reifere und abgeklärtere Spielerin als die erst 18-jährige Russin. Mit einem letzten, einfachen Smash machte sie den Halbfinal-Einzug nach 2:10 Stunden perfekt.

Der Matchball. Video: SRF

Wimbledon-Revanche gegen Swiatek?

Ihren bisher einzigen Grand-Slam-Halbfinal hatte Bencic 2019 am US Open erreicht. Bereits am Donnerstag trifft die Olympiasiegerin von Tokio nun auf Iga Swiatek. Die ehemalige Weltnummer 1 aus Polen hat in Wimbledon ebenfalls noch nie den Final erreicht.

Swiatek setzte sich vor zwei Jahren im Achtelfinal gegen Bencic erst nach Abwehr von zwei Matchbällen durch. Seither ist Bencic aber Mutter der inzwischen 15 Monate alten Bella geworden und begeistert auch deshalb die Fans im Tennismekka Wimbledon. Dank ihres jüngsten Erfolge in der englischen Hauptstadt wird Bencic in der Weltrangliste in die Top 20 zurückkehren. (ram/sda)