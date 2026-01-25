bedeckt
Super League: Shaqiri-Magie bringt FCB Sieg gegen FCZ – FCSG verliert

Shaqiri-Magie bringt FCB in verrücktem Klassiker den Sieg – FCSG verliert gegen Servette

25.01.2026, 18:2725.01.2026, 18:27
Im Derby bei Leader Thun gibt's für YB eine Klatsche – es ist die 5. Niederlage in Folge

Die Sonntagsspiele der Super League halten für die Schweizer Fussballfans zwei interessante Affichen bereit. Um 14.00 Uhr empfängt der Aufsteiger und Leader Thun die schwächelnden Young Boys zum Berner Derby unter umgekehrten Vorzeichen. Um 16.30 Uhr steigt im Zürcher Letzigrund der Klassiker zwischen dem FCZ und Basel. Ebenfalls um 16.30 Uhr duellieren sich in der Ostschweiz St. Gallen und Servette.

Alle Spiele kannst du hier im Liveticker verfolgen. (nih/sda)

Die Tabelle

Die Torschützenliste

Granit Xhaka zofft sich mit Fans – das machte den Nati-Captain wohl so hässig
