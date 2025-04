6 Klubs kämpfen um 4 Plätze in der Meisterrunde – die Ausgangslage 2 Runden vor Schluss

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990

Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990

Nati holt gegen die Slowakei drei Rückstände auf und gewinnt dann in der Verlängerung

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft startet mit einem Sieg in die WM-Vorbereitung. Das Team von Trainer Patrick Fischer gewinnt in Herisau gegen die Slowakei 4:3 nach Verlängerung.

Schon in den letzten beiden Jahren waren die Slowaken der erste Gegner der Schweizer in der WM-Vorbereitung. Beide Male setzte es Zu-Null-Niederlagen ab. Überhaupt ist die Effizienz ein grosses Thema, wenn Fischer ohne die NHL-Stars auskommen muss. Deshalb gehört in den ersten drei Wochen Paul Di Pietro zum Coaching-Staff; der Stanley-Cup-Sieger mit den Montreal Canadiens (1993) soll die Abschlussstärke fördern.