Eileen Gu bietet sich im Halfpipe-Final die Chance, zum Superstar der Winterspiele in Peking zu avancieren. Die 18-jährige, in Kalifornien aufgewachsene, aber für das Heimatland ihrer Mutter startende Chinesin gewann die Qualifikation in der Halfpipe souverän.

Bild: keystone

Wird Gu am Freitag ihrer Favoritenrolle gerecht, wäre es für sie nach Gold im Big Air und Silber im Slopestyle (hinter Mathilde Gremaud) die dritte Olympia-Medaille. Schweizerinnen waren in der Halfpipe nicht am Start. (sda)