Klare neue Bestzeit: Odermatt führt fast eine Sekunde vor Rogentin

Fünf der sechs Abfahrten in dieser Weltcup-Saison gewannen Marco Odermatt und Franjo von Allmen, dazu kam der Triumph von Letzterem bei den Olympischen Spielen. Setzen die Schweizer ihre Dominanz auch in Garmisch-Partenkirchen fort?

Die Hauptgegner von Odermatt und von Allmen dürften erneut die Italiener sein. Dominik Paris, Giovanni Franzoni und Florian Schieder belegen in der Disziplinenwertung die Plätze 3 bis 5. Bei noch drei ausstehenden Abfahrten führt Odermatt im Rennen um die kleine Kristallkugel mit 115 Punkten Vorsprung auf von Allmen, Paris liegt bereits 214 Zähler in Rückstand.

Das Rennen verfolgst du hier ab 11.45 Uhr im Liveticker und im SRF-Stream.