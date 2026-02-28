Schweizer Dreifachsieg! Odermatt gewinnt die Abfahrt in Garmisch vor Monney und Rogentin

Die Schweizer Abfahrer stehen in Garmisch gleich zu dritt auf dem Podest. Marco Odermatt feiert seinen 54. Weltcup-Sieg vor Alexis Monney und Stefan Rogentin.

Odermatt triumphiert auf der Kandahar-Piste. Bild: keystone

Bei frühlingshaften Bedingungen, aufgrund derer das Rennen um eine halbe Stunde vorverlegt wurde, entwickelte sich ein Zweikampf zwischen Odermatt und Monney. Der Nidwaldner legte auf der Kandahar-Piste mit Startnummer 10 vor, der Freiburger zog mit Nummer 12 nach. Bis Rennhälfte sah es nach einem Sieg von Monney aus. Doch in den letzten beiden Abschnitten, die Odermatt perfekt erwischte, büsste der WM-Dritte von Saalbach eine halbe Sekunde ein. Am Ende trennten die beiden Schweizer, die in einer eigenen Liga fuhren, lediglich vier Hundertstel.

Alexis Monney fehlten nur vier Hundertstel. Bild: keystone

Stefan Rogentin im 3. Rang büsste bereits 0,98 Sekunden auf den Sieger ein. Nach enttäuschenden Olympischen Spielen war der erste Abfahrts-Podestplatz der Saison für den Bündner wie für Monney eine Genugtuung. Sie sorgten für den zweiten Dreifachsieg von Swiss-Ski in dieser Saison, nachdem das Kunststück bereits im Riesenslalom in Val d'Isère gelungen war.

Stefan Rogentin. Bild: keystone

Die Schweizer stellten ihre Vormachtstellung in der Abfahrt eindrücklich unter Beweis. In der 21. Weltcup-Abfahrt in Folge stand mindestens ein Athlet von Swiss-Ski auf dem Podest. Bereits zum vierten Mal in dieser Saison ganz zuoberst stand Odermatt. Der 28-Jährige zog mit seinem 54. Sieg im Weltcup in dieser Kategorie mit Hermann Maier gleich. In der ewigen Bestenliste kletterte er auf Platz 3. Nur Ingemar Stenmark (86) und Marcel Hirscher (67) haben mehr Siege auf dem Konto.

Für einmal nicht auf dem Podest stand Franjo von Allmen. Der dreifache Olympiasieger musste sich im ersten Rennen nach den Winterspielen in Mailand-Cortina und bei seiner ersten rennmässigen Abfahrt in Garmisch mit Platz 6 begnügen. Im Kampf um die kleine Kristallkugel dürfte er entscheidend Boden verloren haben gegenüber Odermatt. Der führt bei noch zwei ausstehenden Rennen mit 175 Punkten Vorsprung auf von Allmen und dürfte zum dritten Mal in Folge die Disziplinenwertung gewinnen. (sda/lak)