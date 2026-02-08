Hochnebel-1°
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Olympia 2026: Ski-Abfahrt der Frauen im Liveticker und SRF-Stream

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Wird Lindsey Vonns Traum wahr? Schweizerinnen in der Olympia-Abfahrt Aussenseiterinnen

08.02.2026, 08:30

Das Wichtigste in Kürze:

  • Am Sonntagmittag kommt die Amerikanerin Lindsey Vonn in der Abfahrt der Frauen zu ihrem grossen Auftritt. Mit gerissenem Kreuzband und entsprechend hohem Risiko peilt sie eine Olympia-Medaille an.
  • Die 41-jährige Vonn gewann schon 2010 in Vancouver Olympia-Gold in der Abfahrt. Ihre Ambitionen unterstrich Vonn mit einem 3. Platz im Training vom Samstag.
  • Neben Vonn gehören ihre Teamkollegin Breezy Johnson, die Italienerin Sofia Goggia oder die beiden Deutschen Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann zu den meistgenannten Favoritinnen.
  • Eine Schweizer Medaille in der Frauen-Abfahrt wie vor vier Jahren mit dem Gold von Corinne Suter wäre am Sonntag in Cortina d'Ampezzo eine riesige Überraschung. Im zweiten und letzten Training war Jasmine Flury zum Zeitpunkt des Abbruchs nach 21 Läuferinnen als Vierzehnte mit 1,5 Sekunden Rückstand die Beste. Malorie Blanc eröffnet das Rennen, Flury und Janine Schmitt folgen bald danach.
  • Der Start ist um 11.30 Uhr. Mit watson bist du live dabei.
Internet-Arzt spielt Vonns Verletzung herunter – ihr Konter kommt sofort

Die Startliste:
1 Malorie Blanc SUI
2 Ariane Raedler AUT
3 Federica Brignone ITA
4 Jasmine Flury SUI
5 Janine Schmitt SUI
6 Breezy Johnson USA
7 Nicol Delago ITA
8 Laura Pirovano ITA
9 Kajsa Vickhoff Lie NOR
10 Emma Aicher GER
11 Cornelia Hütter AUT
12 Kira Weidle-Winkelmann GER
13 Lindsey Vonn USA
14 Mirjam Puchner AUT
15 Sofia Goggia ITA
16 Corinne Suter SUI
17 Jacqueline Wiles USA
18 Nina Ortlieb AUT
19 Romane Miradoli FRA
20 Ilka Stuhc SLO
21 Valerie Grenier CAN
22 Elvedina Muzaferija BIH
23 Laura Gauche FRA
24 Isabella Wright USA
25 Camille Cerutti FRA
26 Cande Moreno AND
27 Julia Pleshkova AIN
28 Rosa Pohjolainen FIN
29 Jordina Caminal Santure AND
30 Barbora Navakova CZE

Schicke uns deinen Input
So präsentierte sich die Strecke am frühen Sonntagmorgen vom Dorf aus
Die Startliste
1 Malorie Blanc SUI
2 Ariane Raedler AUT
3 Federica Brignone ITA
4 Jasmine Flury SUI
5 Janine Schmitt SUI
6 Breezy Johnson USA
7 Nicol Delago ITA
8 Laura Pirovano ITA
9 Kajsa Vickhoff Lie NOR
10 Emma Aicher GER
11 Cornelia Hütter AUT
12 Kira Weidle-Winkelmann GER
13 Lindsey Vonn USA
14 Mirjam Puchner AUT
15 Sofia Goggia ITA
16 Corinne Suter SUI
17 Jacqueline Wiles USA
18 Nina Ortlieb AUT
19 Romane Miradoli FRA
20 Ilka Stuhc SLO
21 Valerie Grenier CAN
22 Elvedina Muzaferija BIH
23 Laura Gauche FRA
24 Isabella Wright USA
25 Camille Cerutti FRA
26 Cande Moreno AND
27 Julia Pleshkova AIN
28 Rosa Pohjolainen FIN
29 Jordina Caminal Santure AND
30 Barbora Navakova CZE
Schweizer Medaille wäre eine Überraschung
Eine Schweizer Medaille in der Frauen-Abfahrt wie vor vier Jahren mit dem Gold von Corinne Suter wäre am Sonntag in Cortina d'Ampezzo eine riesige Überraschung. Im zweiten und letzten Training war Jasmine Flury zum Zeitpunkt des Abbruchs nach 21 Läuferinnen als Vierzehnte mit 1,5 Sekunden Rückstand die Beste.
Lindsey Vonns grosser Auftritt
Am Sonntagmittag kommt die Amerikanerin Lindsey Vonn in der Abfahrt der Frauen zu ihrem grossen Auftritt. Mit gerissenem Kreuzband und entsprechend hohem Risiko peilt sie eine Olympia-Medaille an. Die 41-jährige Vonn gewann schon 2010 in Vancouver Olympia-Gold in der Abfahrt. Ihre Ambitionen unterstrich Vonn mit einem 3. Platz im Training vom Samstag.


Das läuft heute bei Olympia sonst noch:

Das wird heute bei Olympia wichtig: Diese Highlights darfst du nicht verpassen
Mehr Olympia-Geschichten:
«Bin völlig abhängig»: Wegen Internetproblemen leidet Kläbo bereits vor dem ersten Rennen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 27
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Wird US-Eiskunstläufer Ilia Malinin gerade von Aliens entführt?
quelle: keystone / neil hall
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Von Allmens Olympia-Gold-Abfahrt mit verschiedenen Kommentatoren
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Wird Lindsey Vonns Traum wahr? Schweizerinnen in der Olympia-Abfahrt Aussenseiterinnen
Die Startliste:
1 Malorie Blanc SUI
2 Ariane Raedler AUT
3 Federica Brignone ITA
4 Jasmine Flury SUI
5 Janine Schmitt SUI
6 Breezy Johnson USA
7 Nicol Delago ITA
8 Laura Pirovano ITA
9 Kajsa Vickhoff Lie NOR
10 Emma Aicher GER
11 Cornelia Hütter AUT
12 Kira Weidle-Winkelmann GER
13 Lindsey Vonn USA
14 Mirjam Puchner AUT
15 Sofia Goggia ITA
16 Corinne Suter SUI
17 Jacqueline Wiles USA
18 Nina Ortlieb AUT
19 Romane Miradoli FRA
20 Ilka Stuhc SLO
21 Valerie Grenier CAN
22 Elvedina Muzaferija BIH
23 Laura Gauche FRA
24 Isabella Wright USA
25 Camille Cerutti FRA
26 Cande Moreno AND
27 Julia Pleshkova AIN
28 Rosa Pohjolainen FIN
29 Jordina Caminal Santure AND
30 Barbora Navakova CZE
Zur Story