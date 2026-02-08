Liveticker
Wird Lindsey Vonns Traum wahr? Schweizerinnen in der Olympia-Abfahrt Aussenseiterinnen
Das Wichtigste in Kürze:
- Am Sonntagmittag kommt die Amerikanerin Lindsey Vonn in der Abfahrt der Frauen zu ihrem grossen Auftritt. Mit gerissenem Kreuzband und entsprechend hohem Risiko peilt sie eine Olympia-Medaille an.
- Die 41-jährige Vonn gewann schon 2010 in Vancouver Olympia-Gold in der Abfahrt. Ihre Ambitionen unterstrich Vonn mit einem 3. Platz im Training vom Samstag.
- Neben Vonn gehören ihre Teamkollegin Breezy Johnson, die Italienerin Sofia Goggia oder die beiden Deutschen Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann zu den meistgenannten Favoritinnen.
- Eine Schweizer Medaille in der Frauen-Abfahrt wie vor vier Jahren mit dem Gold von Corinne Suter wäre am Sonntag in Cortina d'Ampezzo eine riesige Überraschung. Im zweiten und letzten Training war Jasmine Flury zum Zeitpunkt des Abbruchs nach 21 Läuferinnen als Vierzehnte mit 1,5 Sekunden Rückstand die Beste. Malorie Blanc eröffnet das Rennen, Flury und Janine Schmitt folgen bald danach.
- Der Start ist um 11.30 Uhr. Mit watson bist du live dabei.
Die Startliste:
1 Malorie Blanc SUI
2 Ariane Raedler AUT
3 Federica Brignone ITA
4 Jasmine Flury SUI
5 Janine Schmitt SUI
6 Breezy Johnson USA
7 Nicol Delago ITA
8 Laura Pirovano ITA
9 Kajsa Vickhoff Lie NOR
10 Emma Aicher GER
11 Cornelia Hütter AUT
12 Kira Weidle-Winkelmann GER
13 Lindsey Vonn USA
14 Mirjam Puchner AUT
15 Sofia Goggia ITA
16 Corinne Suter SUI
17 Jacqueline Wiles USA
18 Nina Ortlieb AUT
19 Romane Miradoli FRA
20 Ilka Stuhc SLO
21 Valerie Grenier CAN
22 Elvedina Muzaferija BIH
23 Laura Gauche FRA
24 Isabella Wright USA
25 Camille Cerutti FRA
26 Cande Moreno AND
27 Julia Pleshkova AIN
28 Rosa Pohjolainen FIN
29 Jordina Caminal Santure AND
30 Barbora Navakova CZE
So präsentierte sich die Strecke am frühen Sonntagmorgen vom Dorf aus
Schweizer Medaille wäre eine Überraschung
Eine Schweizer Medaille in der Frauen-Abfahrt wie vor vier Jahren mit dem Gold von Corinne Suter wäre am Sonntag in Cortina d'Ampezzo eine riesige Überraschung. Im zweiten und letzten Training war Jasmine Flury zum Zeitpunkt des Abbruchs nach 21 Läuferinnen als Vierzehnte mit 1,5 Sekunden Rückstand die Beste.
Lindsey Vonns grosser Auftritt
Am Sonntagmittag kommt die Amerikanerin Lindsey Vonn in der Abfahrt der Frauen zu ihrem grossen Auftritt. Mit gerissenem Kreuzband und entsprechend hohem Risiko peilt sie eine Olympia-Medaille an. Die 41-jährige Vonn gewann schon 2010 in Vancouver Olympia-Gold in der Abfahrt. Ihre Ambitionen unterstrich Vonn mit einem 3. Platz im Training vom Samstag.
