Hochnebel-2°
DE | FR
burger
Sport
Olympiaticker

Olympia 2026 News: Cortina ist bereit für die Frauen-Abfahrt

SRF 2 - HD - Live

Olympiaticker

Cortina ist bereit für die Frauen-Abfahrt +++ Uni-Arbeit zu spät? «Sorry, war bei Olympia»

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina werden am 6. Februar eröffnet. Bis am 22. Februar geht es in 116 Wettkämpfen in 16 Sportarten um Gold, Silber und Bronze.
08.02.2026, 07:0208.02.2026, 07:32
Schicke uns deinen Input
avatar
Kanadische Eiskunstläuferin bittet Dozent um Aufschub
Madeline Schizas nimmt aktuell gerade an ihren ersten Olympischen Spielen teil. Die Eiskunstläuferin aus Kanada vertritt ihr Land unter anderem im Team-Event, wo sie am Freitag auftrat. Gleichzeitig studiert die 22-Jährige aber auch noch Soziologie an der McMaster Universität von Ontario – und manchmal gehen Profisport und Studium nicht perfekt aneinander vorbei.

Schizas geht derzeit mit einer Instagram-Story viral, in dem sie einen ihrer Dozenten um Aufschub bei der Deadline einer Arbeit bittet, die sie bis Freitag hätte einreichen müssen. Die gute Ausrede der Kanadierin? «Am Freitag stand ich bei Olympia im Einsatz und ich dachte, ich hätte bis Sonntag Zeit.» Ob die Bitte erfolgreich war, ist noch nicht bekannt.
Die Olympia-Abfahrt der Frauen ist bereit
SRF-Expertin Tina Weirather teilt am frühen Sonntagmorgen dieses Bild auf Instagram.
Doppelsieg für Japans Flugkünstler
Japans Snowboarder feierten einen Doppelsieg im Big-Air-Wettkampf. Kira Kimura sprang am Samstagabend im Snow Park von Livigno zu Olympia-Gold. Der 21-Jährige verwies nach drei Durchgängen mit 179,50 Punkten seinen Teamkollegen Ryoma Kimata, der acht Zähler Rückstand hatte, auf Platz 2. Bronze ging an Su Yiming, den Olympiasieger von Peking. Der Chinese kam auf 168,50 Punkte.

Von den drei Umgängen kamen zwei Sprünge in die Wertung. Kimura lag nach dem ersten Durchgang in Führung, verzeichnete danach aber einen Sturz. Mit dem letzten Sprung samt der Tageshöchstnote von 90,50 Zählern sicherte er sich verdientermassen Gold. Der Schweizer Jonas Hasler hatte am Donnerstag in der Qualifikation als 24. den Einzug in den Final der Top 12 verpasst. (riz/sda)
Nika Prevc «nur» mit Silber
Zur Olympiasiegerin von der Normalschanze krönte sich in Predazzo überraschend nicht die Slowenin Nika Prevc, sondern die Norwegerin Anna Ström. Bronze ging an Japans Skispringerin Nozomi Maruyama.

1,1 Punkte, umgerechnet ein halber Meter, betrug am Schluss die Differenz. Die Norwegerin hatte damit das Glück auf ihrer Seite und wurde für das Pech der Vorjahre belohnt. Im Dezember 2023 hatte ihr Sturz die Weltcup-Premiere der Frauen auf der Grossschanze in Engelberg überschattet. Sie stürzte damals bei der Landung, blieb kurzzeitig regungslos liegen und erlitt eine Knieverletzung.

Die Schweizerin Sina Arnet erreichte mit Platz 28 ein ordentliches Resultat. Die Zentralschweizerin hatte nach Umgang 1 und dem 23. Zwischenrang mit den Top 20 geliebäugelt. In der Reprise gelang ihr insbesondere die Landung nicht nach Wunsch. (riz/sda)
Ehepaar Schwaller bangt um die Playoffs
Das Ehepaar Schwaller kommt am olympischen Mixed-Turnier wieder zu je einem Sieg und einer Niederlage. Auf ein 7:13 gegen Schweden folgt ein 10:3 über Tschechien. Die Niederlage gegen das schwedische Team ärgerte die Schwallers. Denn das Schlussergebnis täuschte: Bis zum sechsten der acht Ends hatten Briar und Yannick Schwaller gegen die Geschwister Isabella und Rasmus Wrana die Partie ausgeglichen gestalten können.

Am Abend gegen das limitierte tschechische Team dominierten Briar und Yannick Schwaller. Sie stahlen im ersten End zwei Steine und sorgten mit einem Viererhaus im fünften End (zum 7:2) und einem Dreierhaus im siebenten End (zum 10:3-Schlussresultat) für klare Verhältnisse.

Mit nunmehr drei Siegen und drei Niederlagen lebt der Medaillentraum für die Schwallers weiter. Nach sechs von neun Vorrundenpartien fehlt dem Schweizer Mixed-Doppel aber ein Sieg zu den Top 4. (riz/sda)

Die besten Bilder der Olympischen Spielen in Mailand und Cortina

1 / 27
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Wird US-Eiskunstläufer Ilia Malinin gerade von Aliens entführt?
quelle: keystone / neil hall
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Simon Ammann nicht dabei – 175 Schweizer SportlerInnen reisen für Olympia nach Italien
Mehr zu Olympia 2026:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Wettkampfstätten der Olympischen Winterspiele 2026 Mailand-Cortina
1 / 17
Die Wettkampfstätten der Olympischen Winterspiele 2026 Mailand-Cortina

Hier wird vom 6. bis 22. Februar 2026 um Gold, Silber und Bronze gekämpft.
quelle: keystone / alessandro trovati
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Skifahren am Strand von Rimini oder vor dem Eiffelturm – so trotzen die Menschen in Europa dem Wintereinbruch
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Alle hassen dich»: So kommt Granit Xhaka bei Gegenspielern an
Nati-Captain Granit Xhaka ist ein Leader und hervorragender Fussballer – aber bestimmt kein angenehmer Gegenspieler. Dies verriet ihm nun auch ein Teamkollege.
Sunderland trifft am heutigen Samstag auswärts auf Arsenal (16 Uhr). Für Granit Xhaka wäre es eine emotionale Rückkehr an alte Wirkungsstätte gewesen, wo er gute aber auch die schwierigsten Zeiten seiner Karriere erlebte. Wegen einer Verletzung kann der Captain aber nicht dabei sein – vielleicht auch zur Erleichterung einiger seiner alten Kollegen.
Zur Story