Rehabilitiert sich der SCB für die ZSC-Klatsche? Auch das Berner Derby wird schwierig
Das Wichtigste in Kürze:
- Der SC Bern hat das erste Spiel nach der Entlassung von Trainer Jussi Tapola am Freitagabend gegen die ZSC Lions mit 3:7 verloren. Nur 24 Stunden später wollen es die Mutzen im Berner Derby gegen die SCL Tigers besser machen.
- Die Aufgabe bleibt aber schwierig. Langnau hat sich bislang in dieser Saison als hartnäckiges und schwer zu schlagendes Team bewiesen.
- Spielbeginn ist um 19.45 Uhr. Mit watson bist du immer live und topaktuell informiert.
