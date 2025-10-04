wechselnd bewölkt, Regen11°
National League im Liveticker: Der SC Bern empfängt die SCL Tigers

Rehabilitiert sich der SCB für die ZSC-Klatsche? Auch das Berner Derby wird schwierig

04.10.2025, 18:45

Das Wichtigste in Kürze:

  • Der SC Bern hat das erste Spiel nach der Entlassung von Trainer Jussi Tapola am Freitagabend gegen die ZSC Lions mit 3:7 verloren. Nur 24 Stunden später wollen es die Mutzen im Berner Derby gegen die SCL Tigers besser machen.
  • Die Aufgabe bleibt aber schwierig. Langnau hat sich bislang in dieser Saison als hartnäckiges und schwer zu schlagendes Team bewiesen.
  • Spielbeginn ist um 19.45 Uhr. Mit watson bist du immer live und topaktuell informiert.
Eismeister Zaugg
Eigentlich wäre es einfach – aber die Trainerfrage ist beim SCB kompliziert

Die Tabelle:

Mehr Eishockey:
ZSC-Trainer Marco Bayer: «Wir Schweizer Trainer müssen uns nicht verstecken»
