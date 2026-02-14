Die Schweizerinnen müssen gegen Finnland gewinnen – sonst ist der Medaillentraum geplatzt

Für das Schweizer Eishockey-Team der Frauen gilt im Viertelfinal gegen Finnland: Verlieren verboten. Andernfalls platzt der Traum von der zweiten Olympia-Medaille nach Bronze 2014 in Sotschi. Mit Finnland haben die Schweizerinnen noch eine Rechnung offen. Am Dienstag verloren sie gegen die Nordländerinnen 1:3 und damit das letzte ihrer vier Vorrundenspiele. Und auch vor vier Jahren an den Winterspielen in Peking zogen sie im Spiel um Bronze gegen denselben Gegner den Kürzeren.