Das Team, welches heute Abend den Viertelfinal gewinnt, trifft im Halbfinal auf Kanada. Die Titelverteidigerinnen gewannen am Nachmittag mit 5:1 gegen Deutschland. Die Schweiz verlor in der Gruppenphase mit 0:4 gegen Kanada. Im zweiten Halbfinal wird Goldfavorit USA von Schweden herausgefordert. Die Halbfinals finden am kommenden Montag statt.
Die Schweizerinnen müssen gegen Finnland gewinnen – sonst ist der Medaillentraum geplatzt
- Für das Schweizer Eishockey-Team der Frauen gilt im Viertelfinal gegen Finnland: Verlieren verboten. Andernfalls platzt der Traum von der zweiten Olympia-Medaille nach Bronze 2014 in Sotschi.
- Mit Finnland haben die Schweizerinnen noch eine Rechnung offen. Am Dienstag verloren sie gegen die Nordländerinnen 1:3 und damit das letzte ihrer vier Vorrundenspiele. Einzig gegen Tschechien konnten die «Eisgenossinen» bisher an diesen Olympischen Spielen gewinnen.
- Die Finninnen konnten nur die Partie gegen die Schweiz gewinnen. Zuletzt trafen sie am Donnerstag auf Kanada und kassierten eine deutliche Niederlage.
- Und auch vor vier Jahren an den Winterspielen in Peking zogen sie im Spiel um Bronze gegen denselben Gegner den Kürzeren. Der Viertelfinal startet ab 21.10 Uhr und kann bei watson live im Ticker und Stream mitverfolgt werden.
Im Halbfinal wartet Kanada
Die Aufstellung von Finnland
Lara Stalder ist zurück, Brändli steht im Tor
Im Gruppenspiel gegen Finnland musste die Schweizer Kapitänin Lara Stalder pausieren, da sie beim Einspielen von einem Puck am Kopf getroffen wurde, nun steht die 31-Jährige wieder im Line-up. Im Tor wird Andrea Brändli stehen, welche bisher erst ein Spiel absolvierte. Die ersten zwei Spiele der Olympischen Spiele verpasste Brändli wegen einer Norovirus-Erkrankung.
Die Schweizerinnen müssen gewinnen
Für das Schweizer Eishockey-Team der Frauen gilt im Viertelfinal gegen Finnland: Verlieren verboten. Andernfalls platzt der Traum von der zweiten Olympia-Medaille nach Bronze 2014 in Sotschi. Mit Finnland haben die Schweizerinnen noch eine Rechnung offen. Am Dienstag verloren sie gegen die Nordländerinnen 1:3 und damit das letzte ihrer vier Vorrundenspiele. Und auch vor vier Jahren an den Winterspielen in Peking zogen sie im Spiel um Bronze gegen denselben Gegner den Kürzeren.