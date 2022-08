Nun kommt eine Disziplin, die Ehammer gar nicht liegt – wobei diese Formulierung noch untertrieben scheint. Er schleuderte den Diskus noch nie über die 40-Meter-Marke, reiste damit mit der klar schwächsten Bestleistung aller Teilnehmer nach München.Die Würfe sind (noch) eine Schwäche des Appenzellers. Auf die Frage, ob er Speerwurf oder Diskuswurf lieber möge, meinte er in der «Aargauer Zeitung»: «Ich mache beide Disziplinen sehr gerne. Momentan bin ich beim Speerwurf stärker. Da falle ich leistungsmässig nicht so ab wie beim Diskus. Aber ich bin mir sicher, es in München in beiden Disziplinen besser als bisher zu machen.»