2 Ortlieb/Gallhuber (AUT3)
3 Raedler/Huber (AUT2)
4 Schmitt/Meillard (SUI3)
5 Durrer/Christen (SUI4)
6 Pirovano/Peterlini (ITA2)
7 Stuhec/Bucik Jogan (SLO)
8 Wiles/Moltzan (USA2)
9 Goggia/Della Mea (ITA1)
10 Delago/Trocker (ITA3)
11 Hütter/Truppe (AUT1)
12 Lie/Westhoff (NOR)
13 Weidle-Winkelmann/Aicher (GER)
14 Johnson/Shiffrin (USA1)
15 Puchner/Hörhager (AUT4)
16 Flury/Holdener (SUI2)
17 Suter/Rast (SUI1)
18 Wright/O Brien (USA 3)
19 Delago/D'Antonio (ITA4)
20 Gauche/Chevrier (FRA1)
21 Genier/St-Germain (CAN1)
22 Cerutti/McFarlane (FRA3)
23 Cashman/Hurt (USA4)
24 Novakova/Dubovska (CZE1)
25 Negri/Labastova (CZE2)
26 Gray/Nullmeyer (CAN2)
27 Begue/Baruzzi Farriol (ARG)
28 Srobova/Vlhova (SVK)