bedeckt
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Olympia 2026: Ski-Team-Kombination der Frauen im Liveticker und Stream

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Für eine Team-Kombi-Medaille muss bei den Schweizerinnen alles zusammenpassen

10.02.2026, 08:5910.02.2026, 08:59

Das Wichtigste in Kürze:

  • Am Dienstag steht für die Frauen in Cortina d'Ampezzo die Team-Kombination an. Eine ähnliche Ausbeute wie bei den Männern, die am Montag in Bormio im gleichen Wettbewerb Gold und Silber gewannen, darf nicht erwartet werden.
  • Die Schweizerinnen treten mit vier Teams an, wobei dem Duo Corinne Suter/Camille Rast am meisten zugetraut werden darf. Jasmin Flury spannt mit Wendy Holdener zusammen, Janine Schmitt mit Mélanie Meillard und Delia Durrer mit Eliane Christen.
  • Topfavorit ist das Duo aus Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson und Slalom-Überfliegerin Mikaela Shiffrin. Aber auch Österreich (Cornelia Hütter/Katharina Truppe), Italien (Sofia Goggia/Lara Della Mea) oder Deutschland (Kira Weidle-Winkelmann/Emma Aicher) muss man auf der Rechnung haben.
  • Der Start zur Abfahrt erfolgt um 10.30 Uhr, die Entscheidung im Slalom fällt ab 14 Uhr.

Was heute sonst noch läuft:

Fähndrich als grösste Schweizer Hoffnung – was bei Olympia heute wichtig wird

Die Startliste | Abfahrt 10.30 Uhr, Slalom 14 Uhr
1 Miradoli/Lamure (FRA2)
2 Ortlieb/Gallhuber (AUT3)
3 Raedler/Huber (AUT2)
4 Schmitt/Meillard (SUI3)
5 Durrer/Christen (SUI4)
6 Pirovano/Peterlini (ITA2)
7 Stuhec/Bucik Jogan (SLO)
8 Wiles/Moltzan (USA2)
9 Goggia/Della Mea (ITA1)
10 Delago/Trocker (ITA3)
11 Hütter/Truppe (AUT1)
12 Lie/Westhoff (NOR)
13 Weidle-Winkelmann/Aicher (GER)
14 Johnson/Shiffrin (USA1)
15 Puchner/Hörhager (AUT4)
16 Flury/Holdener (SUI2)
17 Suter/Rast (SUI1)
18 Wright/O Brien (USA 3)
19 Delago/D'Antonio (ITA4)
20 Gauche/Chevrier (FRA1)
21 Genier/St-Germain (CAN1)
22 Cerutti/McFarlane (FRA3)
23 Cashman/Hurt (USA4)
24 Novakova/Dubovska (CZE1)
25 Negri/Labastova (CZE2)
26 Gray/Nullmeyer (CAN2)
27 Begue/Baruzzi Farriol (ARG)
28 Srobova/Vlhova (SVK)

Schicke uns deinen Input
Die Startliste
1 Miradoli/Lamure (FRA2)
2 Ortlieb/Gallhuber (AUT3)
3 Raedler/Huber (AUT2)
4 Schmitt/Meillard (SUI3)
5 Durrer/Christen (SUI4)
6 Pirovano/Peterlini (ITA2)
7 Stuhec/Bucik Jogan (SLO)
8 Wiles/Moltzan (USA2)
9 Goggia/Della Mea (ITA1)
10 Delago/Trocker (ITA3)
11 Hütter/Truppe (AUT1)
12 Lie/Westhoff (NOR)
13 Weidle-Winkelmann/Aicher (GER)
14 Johnson/Shiffrin (USA1)
15 Puchner/Hörhager (AUT4)
16 Flury/Holdener (SUI2)
17 Suter/Rast (SUI1)
18 Wright/O Brien (USA 3)
19 Delago/D'Antonio (ITA4)
20 Gauche/Chevrier (FRA1)
21 Genier/St-Germain (CAN1)
22 Cerutti/McFarlane (FRA3)
23 Cashman/Hurt (USA4)
24 Novakova/Dubovska (CZE1)
25 Negri/Labastova (CZE2)
26 Gray/Nullmeyer (CAN2)
27 Begue/Baruzzi Farriol (ARG)
28 Srobova/Vlhova (SVK)
Die Topfavoritinnen
Wenn die Abfahrts-Olympiasiegerin mit der besten Slalomfahrerin der Gegenwart und Geschichte zusammenspannt, dann sind sie natürlich die Topfavoritinnen. Sofern nichts unvorhergesehenes passiert, dann geht Gold nur über das Duo Breezy Johnson und Mikaela Shiffrin. Auch das zweite US-Team mit Jacqueline Wiles und Paula Moltzan muss man auf der Rechnung haben.

Das deutsche Team mit Kira Weidle-Winkelmann und Emma Aicher gehört ebenfalls zu den Top-Favoritinnen, genau so wie Italiens erstes Duo mit Sofia Goggia in der Abfahrt und Lara Della Mea im Slalom. Für Österreich hat das Team bestehend aus Cornelia Hütter und Katharina Truppe die besten Medaillenchancen.
Schweizerinnen in der Team-Kombi die Aussenseiterinnen
Am Dienstag steht für die Frauen in Cortina d'Ampezzo die Team-Kombination an. Eine ähnliche Ausbeute wie bei den Männern, die am Montag in Bormio im gleichen Wettbewerb Gold und Silber gewannen, darf nicht erwartet werden. Die Schweizerinnen treten mit vier Teams an, wobei dem Duo Corinne Suter/Camille Rast am meisten zugetraut werden darf. Jasmin Flury spannt mit Wendy Holdener zusammen, Janine Schmitt mit Mélanie Meillard und Delia Durrer mit Eliane Christen.

Der Start zur Abfahrt erfolgt um 10.30 Uhr, die Entscheidung im Slalom fällt ab 14 Uhr. (abu/sda)


Medaille dank Slalom-Stars möglich – das sind die Schweizer Frauen-Duos in der Team-Kombi
Mehr Olympia-Geschichten:
Eismeister Zaugg
So viel kosten die Spiele – und in der Schweiz würde es 2038 ähnlich teuer werden
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 46
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Jutta Leerdam wird unter den Augen ihres Verlobten Jake Paul Olympiasiegerin – die Schminke fällt den Freudentränen zum Opfer.
quelle: keystone / luca bruno
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Von Allmens Olympia-Gold-Abfahrt mit verschiedenen Kommentatoren
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Schmid in hervorragender Frühform +++ Clippers siegen mit starkem Niederhäuser
Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
Zur Story