Fähndrich als grösste Schweizer Hoffnung – was bei Olympia heute wichtig wird
Die Highlights
Nach dem Doppelsieg von Franjo von Allmen/Tanguy Nef und Marco Odermatt/Loïc Meillard in der Team-Kombination sind am heutigen Dienstag die Frauen dran. Die Schweizerinnen sind anders als ihre männlichen Kollegen nicht in der Favoritenrolle, doch ist dank der guten Slalomfahrerinnen eine Medaille möglich. Camille Rast bildet ein Team mit Corinne Suter, Wendy Holdener spannt mit Jasmine Flury zusammen. Um 10.30 Uhr steht die Abfahrt auf dem Programm, ab 14.00 Uhr sind dann die Slalom-Cracks dran.
Medaillenchancen haben auch Ski-Freestyler Andri Ragettli im Slopestyle ab 12.30 Uhr und Nadine Fähndrich im Langlauf-Sprint, wo der Final um 13.13 Uhr stattfindet. Für die Eishockey-Nati der Frauen steht um 21.10 Uhr das abschliessende Gruppenspiel gegen Finnland an. Es ist eine mögliche Vorschau auf den Viertelfinal.
Alle Entscheidungen
10.30 und 14.00 Uhr: Ski alpin, Frauen, Team-Kombination
mit Delia Durrer/Eliane Christen, Jasmine Flury/Wendy Holdener, Janine Schmitt/Mélanie Meillard, Corinne Suter/Camille Rast
12.30 Uhr: Ski Freestyle, Männer, Slopestyle
mit Kim Gubser, Andri Ragettli
13.03 Uhr: Shorttrack, Mixed-Staffel
13.13 Uhr: Langlauf, Frauen, Sprint (klassische Technik)
mit Nadine Fähndrich, Lea Fischer, Alina Meier, Anja Weber
Qualifikation (09.15), Viertelfinals (11.45 ), Halbfinals (12.45)
13.25 Uhr: Langlauf, Männer, Sprint (klassische Technik)
mit Valerio Grond, Noe Näff, Janik Riebli, Robin Frommelt (LIE)
Qualifikation (09.55), Viertelfinals (12.15), Halbfinals (12.57)
13.30 Uhr: Biathlon, Männer, Einzel (20 km)
mit Joscha Burkhalter, Jeremy Finello, Niklas Hartweg, Sebastian Stalder
18.05 Uhr: Curling, Mixed-Doppel
17.00 und 18.34 Uhr: Schlitteln, Frauen, Einsitzer, 3. und 4. Lauf
mit Natalie Maag
20.00 Uhr: Skispringen, Mixed-Teamwettkampf
Weitere Schweizer Einsätze am Dienstag
Finnland - Schweiz
Eishockey, Frauen, Vorrunde, Gruppe A (21.10 Uhr)
Lukas Britschgi
Eiskunstlauf, Männer, Kurzprogramm (21.38 Uhr)
(nih/sda)
