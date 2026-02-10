Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026 1 / 46 Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026 Jutta Leerdam wird unter den Augen ihres Verlobten Jake Paul Olympiasiegerin – die Schminke fällt den Freudentränen zum Opfer. quelle: keystone / luca bruno

Fähndrich als grösste Schweizer Hoffnung – was bei Olympia heute wichtig wird

Die Highlights

Nach dem Doppelsieg von Franjo von Allmen/Tanguy Nef und Marco Odermatt/Loïc Meillard in der Team-Kombination sind am heutigen Dienstag die Frauen dran. Die Schweizerinnen sind anders als ihre männlichen Kollegen nicht in der Favoritenrolle, doch ist dank der guten Slalomfahrerinnen eine Medaille möglich. Camille Rast bildet ein Team mit Corinne Suter, Wendy Holdener spannt mit Jasmine Flury zusammen. Um 10.30 Uhr steht die Abfahrt auf dem Programm, ab 14.00 Uhr sind dann die Slalom-Cracks dran.

Medaillenchancen haben auch Ski-Freestyler Andri Ragettli im Slopestyle ab 12.30 Uhr und Nadine Fähndrich im Langlauf-Sprint, wo der Final um 13.13 Uhr stattfindet. Für die Eishockey-Nati der Frauen steht um 21.10 Uhr das abschliessende Gruppenspiel gegen Finnland an. Es ist eine mögliche Vorschau auf den Viertelfinal.

Alle Entscheidungen

10.30 und 14.00 Uhr: Ski alpin, Frauen, Team-Kombination

mit Delia Durrer/Eliane Christen, Jasmine Flury/Wendy Holdener, Janine Schmitt/Mélanie Meillard, Corinne Suter/Camille Rast

12.30 Uhr: Ski Freestyle, Männer, Slopestyle

mit Kim Gubser, Andri Ragettli

13.03 Uhr: Shorttrack, Mixed-Staffel

13.13 Uhr: Langlauf, Frauen, Sprint (klassische Technik)

mit Nadine Fähndrich, Lea Fischer, Alina Meier, Anja Weber

Qualifikation (09.15), Viertelfinals (11.45 ), Halbfinals (12.45)

Langlauf-Medaillenhoffnung Nadine Fähndrich. Bild: www.imago-images.de

13.25 Uhr: Langlauf, Männer, Sprint (klassische Technik)

mit Valerio Grond, Noe Näff, Janik Riebli, Robin Frommelt (LIE)

Qualifikation (09.55), Viertelfinals (12.15), Halbfinals (12.57)

13.30 Uhr: Biathlon, Männer, Einzel (20 km)

mit Joscha Burkhalter, Jeremy Finello, Niklas Hartweg, Sebastian Stalder

18.05 Uhr: Curling, Mixed-Doppel

17.00 und 18.34 Uhr: Schlitteln, Frauen, Einsitzer, 3. und 4. Lauf

mit Natalie Maag

20.00 Uhr: Skispringen, Mixed-Teamwettkampf

Weitere Schweizer Einsätze am Dienstag

Finnland - Schweiz

Eishockey, Frauen, Vorrunde, Gruppe A (21.10 Uhr)



Lukas Britschgi

Eiskunstlauf, Männer, Kurzprogramm (21.38 Uhr)

