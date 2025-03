Liveticker

Rast und Holdener haben noch Chancen auf die Slalom-Kugel – Ljutic ist die grosse Gegnerin

1. Lauf 16 Uhr | 2. Lauf 19 Uhr

Die Startliste:

1 Katharina Liensberger AUT

2 Mikaela Shiffrin USA

3 Camille Rast SUI

4 Zrinka Ljutic CRO

5 Anna Swenn Larsson SWE

​6 Wendy Holdener SUI

7 Lena Duerr GER

8 Mélanie Meillard SUI

9 Katharina Huber AUT

10 Lara Colturi ALB

11 Sara Hector SWE

12 Cornelia Oehlund SWE

13 Katharina Truppe AUT

14 Paula Moltzan USA

15 Andreja Slokar SLO

16 Emma Aicher GER

17 Mina Fuerst Holtmann NOR

18 Laurence St-Germain CAN

19 Marie Lamure FRA

20 Neja Dvornik SLO

21 Hanna Aronsson Elfman SWE

22 Martina Peterlini ITA

23 Ali Nullmeyer CAN

24 Lara Della Mea ITA​

Das Wichtigste in Kürze: