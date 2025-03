Liveticker

Loïc Meillard könnte sich noch die Slalom-Kugel sichern – wenn Kristoffersen patzt

1. Lauf 17 Uhr | 2. Lauf 20 Uhr

Die Startliste:

1 Henrik Kristoffersen NOR

2 Timon Haugan NOR

3 Atle Lie McGrath NOR

4 Lucas Pinheiro Braathen BRA

5 Fabio Gstrein AUT

6 Clement Noel FRA

7 Loïc Meillard SUI

8 Samuel Kolega CRO

9 Linus Strasser GER

10 Albert Popov BUL

11 Dave Ryding GBR

12 Daniel Yule SUI

13 Manuel Feller AUT

14 Steven Amiez FRA

15 Tanguy Nef SUI

16 Kristoffer Jakobsen SWE

17 Alex Vinatzer ITA

18 Benjamin Ritchie USA

19 Victor Muffat-Jeandet FRA

20 Filip Zubcic CRO

21 Armand Marchant BEL

22 Paco Rassat FRA

23 Dominik Raschner AUT

24 Michael Matt AUT

25 Johannes Strolz AUT

26 Theodor Braekken NOR



