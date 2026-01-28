bedeckt, wenig Regen
Liveticker

Ski-Weltcup: Nachtslalom von Schladming mit Meillard im Liveticker

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Doppelt Meillard im Nachtslalom von Schladming gleich nach?

28.01.2026, 16:45

Das Wichtigste in Kürze:

  • Nach seinem Sieg im Riesenslalom bietet sich Loïc Meillard am Mittwoch die Chance, im Slalom von Schladming nachzudoppeln.
  • In dieser Disziplin stand der Weltmeister in der laufenden Saison bereits dreimal auf dem Podest, jedoch noch nie zuoberst.
  • Zu seinen grössten Konkurrenten beim Nacht-Rennen zählt unter anderem der Disziplinenführende Lucas Pinheiro Braathen, der im Riesenslalom Zweiter wurde. Das Heimpublikum wird hingegen hoffen, dass der Österreicher Manuel Feller wie bereits am Sonntag in Kitzbühel über sich hinauswächst und erneut siegt.
  • Die beiden Läufe beginnen um 17.45 Uhr respektive um 20.45 Uhr. Mit watson bist du jederzeit live dabei. (abu/sda)
«Es ist völlig lächerlich»: Kristoffersen motzt trotz Verwarnung über Piste

Die Startliste
1 Atle Lie McGrath NOR
2 Henrik Kristoffersen NOR
3 Loic Meillard SUI
4 Lucas Pinheiro Braathen BRA
5 Clement Noel FRA
6 Paco Rassat FRA
7 Timon Haugan NOR
8 Victor Muffat-Jeandet FRA
9 Manuel Feller AUT
10 Eduard Hallberg FIN
11 Fabio Gstrein AUT
12 Tanguy Nef SUI
13 Linus Strasser GER
14 Armand Marchant BEL
15 Steven Amiez FRA
16 Marco Schwarz AUT
17 Alex Vinatzer ITA
18 Michael Matt AUT
19 Dave Ryding GBR
20 Albert Popov BUL
21 Daniel Yule SUI
34 Ramon Zenhäusern SUI
37 Marc Rochat SUI
44 Matthias Iten SUI
62 Joel Lütolf SUI
68 Sandro Simonet SUI

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
Mehr Ski-Geschichten:
Gino Caviezel feiert Comeback – doch er fährt diese Saison nur ein Rennen
Gino Caviezel ist seit seinem schweren Sturz im Dezember 2024 nicht im Weltcup gestartet. Nun feiert der Bündner beim Nacht-Riesenslalom in Schladming sein Comeback – es wird aber sein einziges Rennen in dieser Saison bleiben.
Am 29. Dezember 2024 zog sich Gino Caviezel im Super-G in Bormio nach einem schweren Sturz eine «komplexe» Knieverletzung sowie eine Schulterverletzung zu und fiel seither verletzt aus.
Zur Story