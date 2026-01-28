Liveticker
Doppelt Meillard im Nachtslalom von Schladming gleich nach?
Das Wichtigste in Kürze:
- Nach seinem Sieg im Riesenslalom bietet sich Loïc Meillard am Mittwoch die Chance, im Slalom von Schladming nachzudoppeln.
- In dieser Disziplin stand der Weltmeister in der laufenden Saison bereits dreimal auf dem Podest, jedoch noch nie zuoberst.
- Zu seinen grössten Konkurrenten beim Nacht-Rennen zählt unter anderem der Disziplinenführende Lucas Pinheiro Braathen, der im Riesenslalom Zweiter wurde. Das Heimpublikum wird hingegen hoffen, dass der Österreicher Manuel Feller wie bereits am Sonntag in Kitzbühel über sich hinauswächst und erneut siegt.
- Die beiden Läufe beginnen um 17.45 Uhr respektive um 20.45 Uhr. Mit watson bist du jederzeit live dabei. (abu/sda)
Die Startliste
1 Atle Lie McGrath NOR
2 Henrik Kristoffersen NOR
3 Loic Meillard SUI
4 Lucas Pinheiro Braathen BRA
5 Clement Noel FRA
6 Paco Rassat FRA
7 Timon Haugan NOR
8 Victor Muffat-Jeandet FRA
9 Manuel Feller AUT
10 Eduard Hallberg FIN
11 Fabio Gstrein AUT
12 Tanguy Nef SUI
13 Linus Strasser GER
14 Armand Marchant BEL
15 Steven Amiez FRA
16 Marco Schwarz AUT
17 Alex Vinatzer ITA
18 Michael Matt AUT
19 Dave Ryding GBR
20 Albert Popov BUL
21 Daniel Yule SUI
34 Ramon Zenhäusern SUI
37 Marc Rochat SUI
44 Matthias Iten SUI
62 Joel Lütolf SUI
68 Sandro Simonet SUI
