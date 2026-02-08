bedeckt
Super League: FC Basel gegen FC Zürich im Liveticker

Lichtsteiner wartet als FCB-Trainer noch auf einen Sieg: Ändert sich dies im Klassiker?

08.02.2026, 15:30
  • Stephan Lichtsteiner empfängt in seinem vierten Spiel als Trainer des FC Basel am Sonntag den FC Zürich. Beide Teams stehen vor dem Super-League-Klassiker, der um 16.30 Uhr angepfiffen wird, unter Druck.
  • Der FCZ hat aus den letzten sechs Spielen nur zwei Punkte geholt, während der FCB noch auf den ersten Erfolg unter dem neuen Coach wartet.
  • Bereits seit 14.00 Uhr steht mit dem FC Thun der Leader im Einsatz. Die Berner Oberländer spielen bei Servette. Das dritte Sonntagsspiel bestreiten Lausanne und St. Gallen um 16.30 Uhr. (riz/sda)

Basel – Zürich im Liveticker

Die Tabelle

Die Torschützenliste

Top Players list provided by Sofascore
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1989/90: Ivan Zamorano, FC St.Gallen, 23 Tore.
