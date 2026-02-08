Bitteres Déjà-vu für den FCZ: Basel entscheidet den Klassiker erneut in der Nachspielzeit

Basel – Zürich 2:1

Basel gewinnt erstmals unter dem neuen Trainer Stephan Lichtsteiner. In den Schlussminuten des Klassikers gegen den FCZ trifft Basel zum 2:1-Sieg.

In der 90. Minute wurde Basel für den spät begonnenen Sturmlauf im Heimspiel gegen Zürich erstmals belohnt. Der eingewechselte Vincent Nvendo stand im eigenen Strafraum Dominik Schmid auf den Fuss und verursachte damit den Penalty, den Shaqiri zum 1:1 verwertete. Und in der 97. Minute sorgte der eingewechselte Ibrahim Salah mit dem 2:1 für die komplette Euphorie im St. Jakob-Park. Die Zürcher waren in der 16. Minute durch Verteidiger Ilan Sauter in Führung gegangen.

«Wir haben das Glück heute erzwungen. Ich bin extrem froh für die Mannschaft und auch die Fans. Den Klassiker zu gewinnen, ist immer wichtig. Aber wir haben noch einen sehr weiten Weg vor uns.» Stephan Lichtsteiner nach der Partie gegenüber «blue».

Xherdan Sha Bild: keystone

Basel - Zürich 2:1 (0:1)

28'790 Zuschauer. - SR Schnyder.

Tore: 16. Sauter (Di Giusto) 0:1. 90. Shaqiri (Penalty) 1:1. 96. Salah (Bacanin) 2:1.

Basel: Hitz; Rüegg (63. Tsunemoto), Daniliuc, Vouilloz, Schmid; Kacuri (63. Bacanin), Leroy; Duranville (58. Soticek), Shaqiri, Traoré (82. Salah); Koloto (58. Broschinski).

Zürich: Huber; Kablan (77. Bangoura), Kamberi, Sauter, Comenencia; Tsawa, Krasniqi, Palacio; Di Giusto (71. Odera), Reverson (86. Nvendo), Emmanuel (87. Ihendu).

Verwarnungen: 5. Sauter, 36. Leroy, 85. Reverson, 88. Comenencia, 89. Nvendo.

Servette – Thun 1:3

Der FC Thun ist in diesen Wochen nicht zu stoppen. In Genf kommt der souveräne Leader der Super League gegen Servette zum sechsten Sieg in Folge. Kastriot Imeri brilliert beim 3:1 mit zwei Assists.

Von der ersten Minute an spielte Thun im Stade de Genève, als wäre er in diesem Stadion daheim. Mit hohem Pressing setzten die Berner Oberländer den Gegner unter Druck und erspielten sich schon einige Torchancen, bevor fünf Minuten vor der Pause das überfällige 1:0 fiel. Kastriot Imeri fand mit einem Freistoss Elmin Rastoder, der den Ball ins Tor spitzeln konnte. Kurz nach der Pause war es ein weiterer stehender Ball des Genfers Imeri, der das 2:0 von Captain Marco Bürki ermöglichte. Das 3:0 schoss der eingewechselte Nils Reichmuth in der 88. Minute.

Elmin Rastoder erzielte den ersten Treffer der Partie. Bild: keystone

Imeri, der 2021 ein Länderspiel für die Schweiz bestritten hat, ist eines der wichtigen Puzzleteile im erstaunlichen Bild, das der Aufsteiger in dieser Saison abgibt. Die leihweise Verpflichtung des offensiven Mittelfeldspielers im vergangenen August von den Young Boys war ein Transfercoup und Glücksfall. In seiner Geburtsstadt gelangen ihm die Skorerpunkte acht und neun in dieser Spielzeit, die für ihn persönlich nach einer schwierigen Zeit in der Stadt Bern einen beeindruckenden Neustart markiert.

Einen Imeri könnte der Servette FC, der den 25-Jährigen vor dreieinhalb Jahren Richtung YB ziehen liess, derzeit gut gebrauchen. Seit Ende Oktober wartet das Team von Jocelyn Gourvennec auf einen Heimsieg. Der auffälligste Servettien gegen Thun war Ablie Jallow, der in der 57. Minute eingewechselt wurde, kurz darauf die Latte traf und noch vor Ablauf der 67. Minute wegen einer Tätlichkeit vom Platz flog. Für den Ehrentreffer sorgte der 18-jährige Jamie Atangana, der mittels Penalty in der Nachspielzeit seinen ersten Super-League-Treffer erzielte.

Für Thun ist es der sechste Sieg in Serie. Bild: keystone

Servette - Thun 1:3 (0:1)

6229 Zuschauer. - SR Dudic.

Tore: 40. Rastoder (Imeri) 0:1. 47. Bürki (Imeri) 0:2. 88. Reichmuth (Fehr) 0:3. 92. Atangana (Penalty) 1:3.

Servette: Mall; Burch (71. Severin), Rouiller, Mazikou; Houboulang Mendes (83. Lopes), Cognat, Douline, Njoh; Stevanovic (71. Fomba), Mráz (57. Atangana), Guillemenot (57. Jallow).

Thun: Steffen; Fehr, Montolio, Bamert, Bürki; Imeri (70. Meichtry), Käit, Bertone (88. Rupp), Matoshi (46. Roth); Labeau (82. Ibayi), Rastoder (81. Reichmuth).

Bemerkungen: 67. Rote Karte gegen Jallow (Tätlichkeit).

Verwarnungen: 41. Cognat, 50. Bamert, 89. Bürki, 90. Mazikou, 96. Rouiller. (riz/sda)

Lausanne – St.Gallen 1:1

Der FC St. Gallen, als Dritter wie Basel 13 Punkte hinter Thun, spielte in Lausanne 1:1. Die beiden Tore fielen in der Startphase. Für die Waadtländer traf Omar Janneh (2.), für die Ostschweizer Aliou Baldé (9.).

Lausanne-Sport - St.Gallen 1:1 (1:1)

5594 Zuschauer. - SR Gianforte.

Tore: 2. Janneh (Butler-Oyedeji) 1:0. 9. Balde (Boukhalfa) 1:1.

Lausanne-Sport: Letica; Bergvall, Mouanga, Sow, Poaty (90. Fofana); Custodio (67. Roche); Lekoueiry (67. Mollet), Diakite (89. Traore), Beloko; Butler-Oyedeji (89. Ajdini), Janneh.

St.Gallen: Zigi; May (75. Kleine-Bekel), Stanic, Okoroji; Vandermersch, Stevanovic (89. Weibel), Daschner, Boukhalfa, Witzig (67. Ouattara); Vogt (67. Besio), Balde (66. Efekele).

Verwarnungen: 60. May, 70. Mollet, 88. Boukhalfa, 96. Beloko. (riz/sda)

