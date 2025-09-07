Liveticker

Gibt es wieder eine epische Schlacht? Im US-Open-Final geht es auch um die Weltnummer 1

Mehr «Sport»

Jannik Sinner und Carlos Alcaraz stehen sich am Sonntag (20.00 Uhr) am US Open zum dritten Mal nacheinander in einem Grand-Slam-Final gegenüber. In New York geht es nicht nur um den Triumph am letzten Major-Turnier des Jahres, sondern auch um die Spitzenposition in der Weltrangliste. Der Italiener Sinner muss seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen, um Erster zu bleiben. Triumphiert der Spanier Alcaraz, löst er Sinner ab.

Für den Final der Männer hat sich auch US-Präsident Donald Trump in New York angekündigt. Du kannst das Spiel hier im Liveticker und im Stream vom SRF verfolgen. (nih/sda)