Liveticker
Djokovic holt sich das frühe Break im ersten Satz – guter Start des Routiniers
Das Wichtigste in Kürze:
- Der Serbe Novak Djokovic bestreitet mit fast 39 am Sonntagvormittag in Melbourne den Final des Australian Open gegen den Spanier Carlos Alcaraz. So oder so wird Geschichte geschrieben.
- Novak Djokovic könnte den 25. Grand-Slam-Titel seiner Karriere holen und den 11. in Melbourne. Schon die bisherigen Marken sind Rekorde. Er könnte aber auch den Australier Ken Rosewall als ältesten Grand-Slam-Sieger im Einzel ablösen. Rosewall gewann 1972 das Australian Open mit 37. Roger Federer holte seinen letzten Major-Titel 2017 mit fast 36 Jahren.
- Auch für Carlos Alcaraz steht Tennisgeschichte auf dem Spiel: Das Australian Open ist das einzige Grand-Slam-Turnier, das er noch nicht gewonnen hat. Mit 22 Jahren und 272 Tagen wäre er der jüngste Tennisprofi der Geschichte, der den Karrieren-Grand-Slam perfekt macht.
- Das Spiel startet um 9.30 Uhr. Mit watson bist du live dabei.