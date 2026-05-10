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Super League: Lugano gegen St.Gallen live im Ticker und Stream

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Direktduell um den zweiten Platz: Lugano empfängt St.Gallen

10.05.2026, 13:00
  • Schweizer Meister kann weder St.Gallen noch Lugano werden. Die beiden Teams, welche nach 35 Runden je 63 Punkte vorweisen, kämpfen noch um den Vize-Meistertitel. Aktuell stehen die Ostschweizer auf dem zweiten Platz, weil sie das bessere Torverhältnis haben.
  • Die Direktduelle in dieser Saison sprechen für die St.Galler. Zweimal setzten sich die Ostschweizer durch und beim letzten Aufeinandertreffen kam es zu einem Unentschieden.
  • Die Partie in Lugano wird um 14 Uhr angepfiffen und kann bei watson live im Stream und Ticker mitverfolgt werden.
  • Um 16.30 Uhr stehen in der Championship Round noch zwei weitere Partien auf dem Programm. Meister Thun reist nach Sion und YB empfängt den FC Basel. (riz)
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