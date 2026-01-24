sonnig
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Super League live: Lausanne-Sport – GC und Lugano – Winterthur im Ticker

Liveticker

GC ist auf Stammplatz 11 – und bleibt dort, egal was es in Lausanne macht

24.01.2026, 17:0524.01.2026, 17:05
Mit neuem Verwaltungsrat und grossen Namen: So möchte der FCZ wieder erfolgreich werden

In der Super League empfängt der drittplatzierte FC Lugano am Samstag das Tabellen-Schlusslicht Winterthur (18.00 Uhr). Die Mannschaft von Trainer Mattia Croci-Torti ist bestrebt, ihre Serie von zuletzt vier Siegen in Folge fortzusetzen. Mit einem weiteren Erfolg könnten die Tessiner Druck auf die derzeit vor ihnen platzierten Teams aus St. Gallen und Thun ausüben.

In den weiteren Samstagspartien trifft Lausanne-Sport auf die Grasshoppers (18.00 Uhr), die in den letzten zwei Spielen nicht punkten konnten und mal wieder auf Platz 11 feststecken. Ausserdem tritt Sion gegen Luzern an (20.30 Uhr). Alle Spiele kannst du hier im Liveticker verfolgen, (nih/sda)

Die Tabelle

Die Torschützenliste

Top Players list provided by Sofascore
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1 / 36
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1989/90: Ivan Zamorano, FC St.Gallen, 23 Tore.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Kim Jong-Un will sich bei Badehaus-Einweihung volksnah geben – aber wirkt dabei eher skurril
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Mein Leben steht auf dem Spiel»: Heute besteigt Alex Honnold den Taipei 101 ohne Seil
Heute Freitagabend wird der Extremkletterer Alex Honnold den Wolkenkratzer Taipei 101 ohne Seil erklimmen und die ganze Welt sieht zu. Was geht im Hirn des Mannes vor, der sich offensichtlich nicht fürchtet?
Und was, wenn er kurz vor dem Ziel niesen muss – 500 Meter ohne Seil über dem Boden? Diese Frage, verriet der Extremkletterer Alex Honnold kürzlich in seinem Podcast «Climbing Gold», stellten ihm Fremde tatsächlich regelmässig. Ein Nieser ist ein unkontrollierbarer Reflex, für die meisten harmlos. Für jemanden wie Honnold, der seilfrei in der Senkrechten hängt, wäre er jedoch tödlich.
Zur Story