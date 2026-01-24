Liveticker
GC ist auf Stammplatz 11 – und bleibt dort, egal was es in Lausanne macht
In der Super League empfängt der drittplatzierte FC Lugano am Samstag das Tabellen-Schlusslicht Winterthur (18.00 Uhr). Die Mannschaft von Trainer Mattia Croci-Torti ist bestrebt, ihre Serie von zuletzt vier Siegen in Folge fortzusetzen. Mit einem weiteren Erfolg könnten die Tessiner Druck auf die derzeit vor ihnen platzierten Teams aus St. Gallen und Thun ausüben.
In den weiteren Samstagspartien trifft Lausanne-Sport auf die Grasshoppers (18.00 Uhr), die in den letzten zwei Spielen nicht punkten konnten und mal wieder auf Platz 11 feststecken. Ausserdem tritt Sion gegen Luzern an (20.30 Uhr). Alle Spiele kannst du hier im Liveticker verfolgen, (nih/sda)
Die Tabelle
Die Torschützenliste
Mehr Sport:
- Erst schiesst Djokovic fast ein Ballmädchen ab – dann feiert er 400. Grand-Slam-Sieg
- Rast knapp am Podest vorbei – Piller und Kasper verblüffen und knacken die Olympia-Limite
- Odermatt nach Rang 2 auf der Streif: «Da fühle ich mich manchmal fast ein bisschen blöd»
- Zum Abschied ein Bierchen – Wawrinka erobert ein letztes Mal die Herzen der Fans