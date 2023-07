Die Schweizer Fussball-Nati der Frauen bestreitet am frühen Freitagmorgen ihr erstes Gruppenspiel an der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Um 7 Uhr (Schweizer Zeit) ist der Anpfiff für die Partie gegen die Philippinen. Hier findest du das Spiel im Liveticker und im SRF-Livestream.



Um ernsthafte Chancen für eine Achtelfinalqualifikation zu haben, braucht das Team von Nationaltrainerin Inka Grings heute gegen die asiatischen Aussenseiterinnen realistischerweise drei Punkte.

Bild: keystone