«Schande über die Schweiz» – die Nati steckt schon die erste (Trikot-)Niederlage ein

Die Schweiz hat an der Fussball-WM der Frauen bereits ihre erste Niederlage eingesteckt, obwohl sie erst morgen gegen die Philippinen ihr Auftaktspiel bestreitet. Der britische «Telegraph» hat nämlich ein Ranking der besten Trikots des Turniers veröffentlicht – und da schneidet die Nati überhaupt nicht gut ab.

Die Zeitung geht gar so weit, die Schweiz in der Überschrift zu tadeln. «Shame on Switzerland» (Schande über die Schweiz) steht im Titel.

Bild: screenshot «the telegraph»

Konkret landen die Schweizer Leibchen auf den Rängen 62 (auswärts) und 54 (heim) von insgesamt 64 bewerteten Trikots. Beim Auswärtstrikot – nach Informationen der Zeitung das gleiche, wie jenes der Männer an der WM in Katar – kritisiert der «Telegraph» das Design auf der Brust: «Man könnte meinen, es würde besser aussehen mit der Zahl im Kasten. Doch dann sähe es einfach aus, wie die Kalender-App auf deinem Telefon.»

Bild: sfv

Aber auch das Heimtrikot kann die Kritiker beim «Telegraph» nicht überzeugen. Puma habe viel Arbeit in das Leibchen gesteckt, so viel, wie das bei der Schweiz halt möglich sei. «Kreuzmuster in den Streifen und ein Berg-Muster, das im unteren Teil nur noch verwirrend wirkt», lautet das Fazit.

Bild: sfv

Als bestes Trikot kürt die Zeitung übrigens das Heimleibchen der US-Frauen. Sie loben das Punkt-Muster: «Clever, spassig und genau wie das Team unschlagbar.»

Bild: uswnt

