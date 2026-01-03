Wer setzt sich die Darts-Krone auf? Littler wird im WM-Final von van Veen gefordert
Eine Million Pfund für den Sieger
Letzte Partie für zwei Legenden
So wird gespielt
Beide Spieler sind angekommen
Die wichtigsten Statistiken zum Final
Die Resultate von van Veen an der WM 2026
Van Veen – Alan Soutar 3:1
Van Veen – Madars Razma 4:1
Van Veen – Charlie Manby 4:1
Van Veen – Luke Humphries 5:1
Van Veen – Gary Anderson 6:3
Das Wichtigste zu Gian van Veen
Alter: 23 Jahre
Weltrangliste: Platz 10 (nach der WM mindestens Platz 3)
Walk-on-Song: «Astronomia» (Tony Igy & Vicetone)
Grösste Erfolge: WM-Halbfinal 2026, Junioren-Weltmeister 2024 und 2025
Die Resultate von Littler an der WM 2026
Littler – David Davies 3:0
Littler – Mensur Suljovic 4:0
Littler – Rob Cross 4:2
Littler – Krzysztof Ratajski 5:0
Littler – Ryan Searle 6:1
Das Wichtigste zu Luke Littler
Alter: 18 Jahre
Weltrangliste: Platz 1
Walk-on-Song: «Greenlight» (Pitbull)
Grösste Erfolge: Weltmeister 2025, Sieger World Matchplay, World Grand Prix und UK Open 2025.
So verliefen die Halbfinals
Van Veen gewann im Jahr 2023 dreimal gegen Littler
Wer setzt sich die Darts-Krone auf?
Heute Abend ab 21.15 Uhr ist es soweit: Im legendären Alexander Palace kommt es zum Final der diesjährigen Darts-Weltmeisterschaft. Titelverteidiger Luke Littler trifft auf Junioren-Weltmeister Gian van Veen. Der 18-Jährige Littler ist der grosse Favorit, aber van Veen zeigt bisher ebenfalls ein starkes Turnier und steht erstmals in einem WM-Final.
Littler steht bei seiner dritten WM-Teilnahme zum dritten Mal im Final. Während der Engländer vor zwei Jahren im Endspiel gegen seinen Landsmann Luke Humphries verlor, gewann «The Nuke» heute vor einem Jahr gegen Michael van Gerwen und wurde zum jüngsten Eishockey-Weltmeister der Geschichte.
Sein heutiger Gegner Gian van Veen wurde in den letzten zwei Jahren jeweils Junioren-Weltmeister. Auch Littler nahm an der letzten Weltmeisterschaft der Junioren teil, scheiterte aber im Halbfinal an Beau Greaves. Wenige Wochen vor dem WM-Start setzte sich der 23-Jährige Niederländer bei den European Darts Championship durch und sicherte sich seinen ersten Major-Titel. Nach der WM wird van Veen in der Weltrangliste mindestens auf den dritten Platz vorrücken und auch Landsmann Michael van Gerwen hinter sich lassen. (riz)