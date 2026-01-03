bedeckt-3°
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Darts-WM: Der Final zwischen Luke Littler und Gian van Veen live

Liveticker

Wer setzt sich die Darts-Krone auf? Littler wird im WM-Final von van Veen gefordert

03.01.2026, 19:5203.01.2026, 20:09
Schicke uns deinen Input
avatar
Eine Million Pfund für den Sieger
Der Weltmeister wird heute Abend ein Preisgeld von 1 Million Pfund erhalten. Dies ist doppelt so viel wie noch im letzten Jahr. Für den Verlierer gibt es 400'000 Pfund. So viel Geld wie in diesem Jahr wurde noch nie an einer Darts-Weltmeisterschaft verteilt.
Letzte Partie für zwei Legenden
Für John McDonald, welcher die Spieler jeweils als Master of Ceremonies auf die Bühne bittet, und für Caller George Noble wird es das letzte Spiel der Karriere sein. Die beiden verabschieden sich von der grossen Darts-Bühne. Noch vor dem Endspiel wurden Noble und McDonald in die Hall of Fame der PDC aufgenommen.


So wird gespielt
Weltmeister ist, wer zuerst sieben Sätze gewinnt. Um einen Satz zu gewinnen, muss man drei Legs für sich entscheiden. Jedes Leg beginnt mit 501 Punkten, die in möglichst wenig Versuchen auf 0 gebracht werden müssen. Der letzte Pfeil muss dabei in einem Doppelfeld landen. Das ist die Kurzfassung. Wenn du dich noch etwas ausführlicher informieren möchtest, findest du hier mehr:
Heute beginnt die Darts-WM! Nach diesem 9-Darter kannst auch du mitreden
Beide Spieler sind angekommen
Obwohl der Final erst auf 21.15 Uhr angesetzt ist, sind beide Finalisten schon vor längerer Zeit im Ally Pally angekommen und werden sich für das Endspiel vorbereiten.

Die wichtigsten Statistiken zum Final
Die Resultate von van Veen an der WM 2026
Van Veen – Cristo Reyes 3:1
Van Veen – Alan Soutar 3:1
Van Veen – Madars Razma 4:1
Van Veen – Charlie Manby 4:1
Van Veen – Luke Humphries 5:1
Van Veen – Gary Anderson 6:3
Das Wichtigste zu Gian van Veen
Spitzname: «The Giant»
Alter: 23 Jahre
Weltrangliste: Platz 10 (nach der WM mindestens Platz 3)
Walk-on-Song: «Astronomia» (Tony Igy & Vicetone)
Grösste Erfolge: WM-Halbfinal 2026, Junioren-Weltmeister 2024 und 2025
Die Resultate von Littler an der WM 2026
Littler – Darius Labanauskas 3:0
Littler – David Davies 3:0
Littler – Mensur Suljovic 4:0
Littler – Rob Cross 4:2
Littler – Krzysztof Ratajski 5:0
Littler – Ryan Searle 6:1


Das Wichtigste zu Luke Littler
Spitzname: «The Nuke»
Alter: 18 Jahre
Weltrangliste: Platz 1
Walk-on-Song: «Greenlight» (Pitbull)
Grösste Erfolge: Weltmeister 2025, Sieger World Matchplay, World Grand Prix und UK Open 2025.
So verliefen die Halbfinals
Shooting-Star van Veen schlägt Anderson spektakulär und trifft im WM-Final auf Littler
Van Veen gewann im Jahr 2023 dreimal gegen Littler
Insgesamt standen sich Littler und van Veen im vergangenen Jahr fünfmal gegenüber und van Veen setzte sich dreimal durch. Einzig das erste und letzte Direktduell des Jahres konnte die Weltnummer 1 aus England für sich entscheiden. Zuletzt standen sich die beiden Finalisten beim Grand Prix gegenüber. Damals hatten beide einen Average von weit über 100 Punkten.


Wer setzt sich die Darts-Krone auf?
Heute Abend ab 21.15 Uhr ist es soweit: Im legendären Alexander Palace kommt es zum Final der diesjährigen Darts-Weltmeisterschaft. Titelverteidiger Luke Littler trifft auf Junioren-Weltmeister Gian van Veen. Der 18-Jährige Littler ist der grosse Favorit, aber van Veen zeigt bisher ebenfalls ein starkes Turnier und steht erstmals in einem WM-Final.


Heute Abend ab 21.15 Uhr ist es soweit: Im legendären Alexander Palace kommt es zum Final der diesjährigen Darts-Weltmeisterschaft. Titelverteidiger Luke Littler trifft auf Junioren-Weltmeister Gian van Veen. Der 18-Jährige Littler ist der grosse Favorit, aber van Veen zeigt bisher ebenfalls ein starkes Turnier und steht erstmals in einem WM-Final.

Littler steht bei seiner dritten WM-Teilnahme zum dritten Mal im Final. Während der Engländer vor zwei Jahren im Endspiel gegen seinen Landsmann Luke Humphries verlor, gewann «The Nuke» heute vor einem Jahr gegen Michael van Gerwen und wurde zum jüngsten Eishockey-Weltmeister der Geschichte.

Sein heutiger Gegner Gian van Veen wurde in den letzten zwei Jahren jeweils Junioren-Weltmeister. Auch Littler nahm an der letzten Weltmeisterschaft der Junioren teil, scheiterte aber im Halbfinal an Beau Greaves. Wenige Wochen vor dem WM-Start setzte sich der 23-Jährige Niederländer bei den European Darts Championship durch und sicherte sich seinen ersten Major-Titel. Nach der WM wird van Veen in der Weltrangliste mindestens auf den dritten Platz vorrücken und auch Landsmann Michael van Gerwen hinter sich lassen. (riz)

Grosse Klappe, aber immer weniger dahinter – jetzt droht Michael van Gerwen der Absturz
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Fans bei der Darts-WM
1 / 19
Fans bei der Darts-WM

Im Londoner Ally Pally fällt auf, wer NICHT verkleidet kommt. Der Kampf um Aufmerksamkeit kennt keine Grenzen ...
quelle: getty images europe / ben hoskins
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Darts-WM: Das ist das beste Leg aller Zeiten
Video: twitter
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Eishockey unter Palmen: Zibanejad schreibt beim Winter Classic Geschichte
Das Winter-Classic-Game fand dieses Jahr in Miami statt. Die New York Rangers liessen dabei den Florida Panthers keine Chance. Beim 5:1-Sieg war Mika Zibanejad an jedem Treffer beteiligt.
Noch nie war es beim Winter Classic so warm wie in diesem Jahr. Die Temperatur beim ersten NHL-Freiluftspiel der Florida Panthers lag beim Eröffnungsbully im ausverkauften LoanDepot Park in Miami bei 17,3 Grad Celsius. Einzig beim Stadium Series Game 2016 in Denver war es bei einem NHL-Spiel noch wärmer. Damals zeigte das Thermometer 18,3 Grad an.
Zur Story