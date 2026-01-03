Liveticker

Wer setzt sich die Darts-Krone auf? Littler wird im WM-Final von van Veen gefordert

Mehr «Sport»

Heute Abend ab 21.15 Uhr ist es soweit: Im legendären Alexander Palace kommt es zum Final der diesjährigen Darts-Weltmeisterschaft. Titelverteidiger Luke Littler trifft auf Junioren-Weltmeister Gian van Veen. Der 18-Jährige Littler ist der grosse Favorit, aber van Veen zeigt bisher ebenfalls ein starkes Turnier und steht erstmals in einem WM-Final.

Littler steht bei seiner dritten WM-Teilnahme zum dritten Mal im Final. Während der Engländer vor zwei Jahren im Endspiel gegen seinen Landsmann Luke Humphries verlor, gewann «The Nuke» heute vor einem Jahr gegen Michael van Gerwen und wurde zum jüngsten Eishockey-Weltmeister der Geschichte.

Sein heutiger Gegner Gian van Veen wurde in den letzten zwei Jahren jeweils Junioren-Weltmeister. Auch Littler nahm an der letzten Weltmeisterschaft der Junioren teil, scheiterte aber im Halbfinal an Beau Greaves. Wenige Wochen vor dem WM-Start setzte sich der 23-Jährige Niederländer bei den European Darts Championship durch und sicherte sich seinen ersten Major-Titel. Nach der WM wird van Veen in der Weltrangliste mindestens auf den dritten Platz vorrücken und auch Landsmann Michael van Gerwen hinter sich lassen. (riz)