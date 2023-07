U21-EM live: Spanien – Schweiz – der Viertelfinal in Ticker und TV

Heute öffnet der Transfermarkt offiziell in vier der Top-5-Ligen, nur in England und in der Schweiz ist er bereits seit Mitte Juni offen. Grund genug, um auf einige der teuersten Sommer-Transfers der letzten Jahre zurückzuschauen. An wie viele von ihnen kannst du dich noch erinnern?

Von heute an ist das Transferfenster bis zum 1. September dieses Jahres in den Top-5-Ligen Europas geöffnet. Die heisse Phase des Transfer-Sommers kann also losgehen. In den vergangenen Jahren sorgten die Klubs für zahlreiche Top-Transfers und auch in diesem Sommer bahnen sich einige spektakuläre Wechsel an.