YB erlebt in Sion ein nächstes Debakel – Luzern empfängt Basel

Sion – Young Boys 3:1

Die Young Boys können den Kantersieg von letzter Woche gegen Winterthur nicht bestätigen. Sie verlieren in Sitten mit 1:3. Rilind Nivokazi schiesst alle Walliser Tore.

YB bringt es seit über drei Monaten nicht zustande, zweimal in Folge zu gewinnen. Deshalb ersticken alle Berner Versuche, endlich in dieser Saison richtig Fahrt aufzunehmen, im Keime. Das 6:1 gegen Winterthur war nicht zuletzt dank des schwachen Widerstandes zustande gekommen, wie nachträglich wohl festgehalten werden muss.



In Sitten hielt der Gegner von der ersten Minute an aggressiv und gekonnt dagegen. Nivokazi, der seit dem 7. Dezember auf sein neuntes Saisontor wartete, sorgte für die 2:0-Pausenführung (15. und 42.), bevor ihm in der Schlussviertelstunde mit dem 3:1 die Siegsicherung gelang. Der Erfolg der Walliser war verdient. Chancen zu mehr Toren waren vorhanden, zwei Treffer wurden durch den VAR wegen eines Fouls (6.) und eines Offsides (60.) annulliert.

YB war nach der Pause etwas stärker als in der komplett ungenügenden ersten Halbzeit. Ausser dem Anschlusstreffer durch den eingewechselten Joël Monteiro sprang aber nichts Zählbares heraus. In der Tabelle führt die Niederlage und das siebte sieglose Auswärtsspiel in Folge dazu, dass das sechstplatzierte YB nun vier Punkte hinter Sion liegt. (abu/sda)

