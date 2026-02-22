wechselnd bewölkt12°
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Super League: Nächstes YB-Debakel, Luzern gegen Basel im Liveticker

Liveticker

YB erlebt in Sion ein nächstes Debakel – Luzern empfängt Basel

22.02.2026, 15:5822.02.2026, 15:58

Sion – Young Boys 3:1

Die Young Boys können den Kantersieg von letzter Woche gegen Winterthur nicht bestätigen. Sie verlieren in Sitten mit 1:3. Rilind Nivokazi schiesst alle Walliser Tore.

YB bringt es seit über drei Monaten nicht zustande, zweimal in Folge zu gewinnen. Deshalb ersticken alle Berner Versuche, endlich in dieser Saison richtig Fahrt aufzunehmen, im Keime. Das 6:1 gegen Winterthur war nicht zuletzt dank des schwachen Widerstandes zustande gekommen, wie nachträglich wohl festgehalten werden muss.

In Sitten hielt der Gegner von der ersten Minute an aggressiv und gekonnt dagegen. Nivokazi, der seit dem 7. Dezember auf sein neuntes Saisontor wartete, sorgte für die 2:0-Pausenführung (15. und 42.), bevor ihm in der Schlussviertelstunde mit dem 3:1 die Siegsicherung gelang. Der Erfolg der Walliser war verdient. Chancen zu mehr Toren waren vorhanden, zwei Treffer wurden durch den VAR wegen eines Fouls (6.) und eines Offsides (60.) annulliert.

YB war nach der Pause etwas stärker als in der komplett ungenügenden ersten Halbzeit. Ausser dem Anschlusstreffer durch den eingewechselten Joël Monteiro sprang aber nichts Zählbares heraus. In der Tabelle führt die Niederlage und das siebte sieglose Auswärtsspiel in Folge dazu, dass das sechstplatzierte YB nun vier Punkte hinter Sion liegt. (abu/sda)

Samuel Essende (YB) reagit, lors de la rencontre de football de Swiss Super League entre le FC Sion, SIO, et le BSC Young Boys, YB, ce dimanche 22 fevrier 2026 au Stade de Tourbillon a Sion. (KEYSTONE ...
Bild: keystone

Luzern – Basel im Liveticker

Die Tabelle

Die Torschützenliste

Top Players list provided by Sofascore
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1 / 36
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1989/90: Ivan Zamorano, FC St.Gallen, 23 Tore.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieser Comedian begeistert das Publikum – und das ohne ein Wort zu sagen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Mailand-Cortina war ein Vorgeschmack auf Olympia in der Schweiz
Die Dezentralisierung prägte die Olympischen Winterspiele 2026 – aber nur vor Ort. Am Fernseher änderte sie an der Magie der nur alle vier Jahre stattfindenden Wettkämpfe nichts.
Marco Odermatt brachte es schon früh auf den Punkt. Von einer besonderen Olympia-Stimmung spüre er nichts, sagte der Schweizer Ski-Star. Die Männer-Rennen fanden in Bormio statt, mehrere Stunden von Mailand oder von den Frauen-Rennen in Cortina entfernt.
Zur Story