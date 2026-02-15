wechselnd bewölkt
Johannes Klaebo gewinnt zum 9. Mal Olympia-Gold und ist Rekordsieger

Johannes Hoesflot Klaebo, of Norway, competes in the cross country skiing men&#039;s 4 x 7.5km relay at the 2026 Winter Olympics, in Tesero, Italy, Sunday, Feb. 15, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) ...
Als Schlussläufer der norwegischen Langlauf-Staffel brachte Johannes Klaebo den Sieg nach Hause.Bild: keystone

9. Goldmedaille – jetzt ist Johannes Klaebo der unangefochtene Olympia-König

Überlegen triumphiert die norwegische Langlauf-Staffel über 4 x 7,5 km. Schlussläufer Johannes Klaebo gewann damit seine insgesamt neunte olympische Goldmedaille – das gelang zuvor noch keinem Wintersportler.
15.02.2026, 13:4615.02.2026, 13:46
Niklas Helbling
Niklas Helbling

Zum neunten Mal ist Johannes Hösflot Klaebo Olympiasieger. Mit dem Sieg mit Norwegens Langlaufstaffel über 4x7,5 km ist der 29-Jährige der erfolgreichste Wintersportler bei Olympischen Spielen der Geschichte. Damit löst er seine Landsfrau Marit Björgen, die im Langlauf neben acht Gold- auch vier Silber und drei Bronzemedaillen gewann. Auch Björn Daehlie, ebenfalls Langläufer, und Biathlet Ole Einar Björndalen wurden insgesamt achtmal Olympiasieger.

Lauf Klaebo, lauf! Dieser Clip zeigt, wie der Norweger zum Superläufer wurde 😂

In der Staffel triumphierte Klaebo gemeinsam mit Emil Iversen, Martin Loewstroem Nyenget und Einar Hedegart 22,2 Sekunden vor Frankreich. Die Bronzemedaille ging an Italien. Das Schweizer Quartett um Valerio Grond, Nicola Wigger, Beda Klee und Noe Näff wurde Neunter und damit Vorletzter. Nur die Schweden kamen noch nach den Schweizern ins Zell.

Die Zieleinfahrt von Johannes Klaebo.Video: SRF

Für Klaebo war es an den Winterspielen in Mailand und Cortina bereits die vierte Goldmedaille. Auch im Skiathlon, dem Sprint und dem Rennen über 10 km triumphierte der Mann aus Oslo. Weitere Chancen bieten sich im Team-Sprint vom Mittwoch und im 50-km-Rennen vom Samstag. Insbesondere in ersterem, wo er voraussichtlich mit Einar Hedegart an den Start gehen dürfte, gilt er erneut als grosser Favorit.

Die Goldmedaille könnte der neunfache Olympiasieger und 15-fachen Weltmeister brauchen, um seinen Titel als erfolgreichster Winter-Olympionik zu behalten. Denn Finnlands Skiverband und nationales olympisches Komitee haben Protest gegen Klaebos Sprintsieg eingelegt. Sie werfen dem Weltverband FIS vor, gegen seine eigenen Regeln verstossen und den Norwegern einen unfairen Wettbewerbsvorteil verschafft zu haben.

epa12734154 Gold medal winner Johannes Hoesflot Klaebo of Norway reacts during the award ceremony for the Men&#039;s 10km Interval Start Free of the Cross-Country Skiing competitions at the Milano Cor ...
Viermal grinste Johannes Klaebo an den Olympischen Spielen 2026 bereits vom obersten Treppchen.Bild: keystone

So hätte die FIS dem norwegischen Serviceteam eine Ausnahmegenehmigung erteilt, eine Wachsmaschine während des Sprint-Vorlaufs im Servicebereich zu nutzen. Gegenüber der Sportschau erklärte Italiens Nationaltrainer: «Diese Wachsmaschine ist ein ganz klarer Vorteil, denn man hat in sehr kurzer Zeit den Wachs neu aufgezogen, das ist wie ein neuer Ski.»

Die FIS hatte die anderen Nationalteams nicht über die Ausnahmegenehmigung informiert. Dagegen richtet sich nun der Vorwurf. Der Weltverband entschuldigte sich später in einer Stellungnahme, die dem finnischen Rundfunk Yle vorliege. Ein Entscheid steht noch aus.

Mindestens bis dieser fällt, bleibt Klaebo Rekord-Olympiasieger. Erstmals nahm dieser mit 21 Jahren 2018 bei den Winterspielen in Pyeongchang teil. Dort triumphierte er im Sprint, dem Teamsprint und mit der Staffel, vier Jahre später gewann er erneut im Sprint und im Teamsprint. So erfolgreich wie in diesem Jahr war er zuvor noch nie. Und noch sind im Val di Fiemme während der Olympischen Spiele 2026 ja noch zwei Wettbewerbe zu absolvieren.

Liveticker
Doppelschlag der Schweiz! Timo Meier trifft im Powerplay zum 2:1 gegen Tschechien
Mehr zu Olympia 2026:

