National League: SCL Tigers gegen den SC Bern im Liveticker

Eismeister Zaugg

Die Löhne im Schweizer Eishockey halbieren? Ja, warum denn nicht?!

Das Undenkbare denken: Was, wenn es eine zweite Saison ohne Publikum oder nur mit eingeschränkt nutzbaren Stadien gibt?

Was, wenn die Normalität nicht zurückkehrt? Wenn auch in der neuen Saison während Wochen oder gar Monaten in leeren oder halb leeren Stadien gespielt werden muss?

Das mag ein düsteres Szenario sein. Aber wir können nicht mehr ausschliessen, dass die Behörden auch im nächsten Herbst den Sport als Massenveranstaltung, wie wir ihn kannten, nicht erlauben werden. Wir wissen nicht, ob das Modell «Massensport» eine Zukunft hat.

Wir wissen auch nicht, ob das Publikum wieder wie in der guten alten Zeit in …