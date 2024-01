Ski live: Riesenslalom in Kronplatz mit Gut-Behrami in Ticker und TV

Liveticker

In Abwesenheit von Shiffrin – Gut-Behrami setzt Jagd auf Gesamtweltcup in Kronplatz fort

Mehr «Sport»

Nach dem vergangenen Weltcup-Wochenende in Cortina d'Ampezzo macht der Ski-Tross erneut halt in Italien. In Kronplatz gehen die Swiss-Ski-Athletinnen im Riesenslalom auf Punktejagd.

Die besten Aussichten auf einen Platz unter den ersten drei hat aus Schweizer Sicht Lara Gut-Behrami. In Cortina d'Ampezzo wurde sie in zwei Abfahrten und einem Super-G Zweite, Fünfte und Erste, das gibt unter dem Strich: 225 Punkte. Die Gesamtweltcupgewinnerin vom Jahr 2016 liegt nur noch 195 Weltcuppunkte hinter der aktuell verletzten Mikaela Shiffrin, die den Gesamtweltcup anführt.

Ebenfalls an den Start gehen in Kronplatz die Schweizerinnen Camille Rast, Simone Wild, Mélanie Meillard, Jasmina Suter und Andrea Ellenberger. Der erste Lauf startet um 10:15, der zweite Lauf beginnt um 13:15.

Die Startliste

1 Ragnhild Mowinckel

2 Marta Bassino

3 Sara Hector

4 Federica Brignone

5 Lara Gut-Behrami

6 Alice Robinson

7 Thea Stjernesund

8 Mina Holtmann

9 Clara Direz

10 Katharina Liensberger

11 Paula Moltzan

12 Maryna Gasienica-Daniel

13 Franziska Gritsch

14 Sofia Goggia

15 Zrinka Ljutic

16 Julia Scheib

17 Stephanie Brunner

18 AJ Hurt

19 Ana Bucik

20 Lara Colturi



Die weiteren Schweizerinnen:

21 Camille Rast

24 Simone Wild

30 Mélanie Meillard

41 Jasmina Suter

42 Andrea Ellenberger