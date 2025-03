Ski live: Riesenslalom der Männer in Sun Valley im SRF und im Liveticker

Liveticker

Die letzte Runde im Riesenslalom-Duell zwischen der Schweiz und Norwegen

1. Lauf 16.30 Uhr | 2. Lauf 19.00 Uhr

Am zweitletzten Tag des alpinen Weltcup-Finales in Sun Valley (Idaho) steht der Riesenslalom der Männer im Programm. Im Gegensatz zu den Frauen ist der Kampf um die kleine Kristallkugel schon gefallen. Marco Odermatt hat sich die Trophäe zum vierten Mal hintereinander gesichert.

Neben dem dreifachen Sieger Odermatt gehören auch Thomas Tumler und Loïc Meillard zu den Fahrern, die in diesem Weltcup-Winter im Riesenslalom gewonnen haben. Drei Siege gehen auf das Konto der Norweger. Zweimal hat Alexander Steen Olsen dominiert, einmal Henrik Kristoffersen.

Die Startliste

1 Thomas Tumler SUI

2 Filip Zubcic CRO

3 Alexander Steen Olsen NOR

4 Loïc Meillard SUI

5 Henrik Kristoffersen NOR

6 Lucas Pinheiro Braathen BRA

7 Marco Odermatt SUI

8 Zan Kranjec SLO

9 Timon Haugan NOR

10 River Radamus USA

11 Luca De Aliprandini ITA

12 Stefan Brennsteiner AUT

13 Patrick Feurstein AUT

14 Atle Lie McGrath NOR

15 Thibaut Favrot FRA

16 Joan Verdu AND

17 Leo Anguenot FRA

18 Marco Schwarz AUT

19 Saem Maes BEL

20 Luca Aerni SUI

21 Raphael Haaser AUT

22 Anton Grammel GER

23 Flavio Vitale FRA

24 Alexis Monney SUI

25 Clement Noël FRA

26 Franjo von Allmen SUI

27 Stefan Rogentin SUI



(ram/sda)