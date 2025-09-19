sonnig23°
Eishockey National League live: Alle Spiele im Ticker

Tigers fordern Leader Davos ++ ZSC zu Gast im Tessin ++ Alle Spiele im Ticker

19.09.2025, 18:45

Alle Highlights ab 22.15 Uhr gratis auf TV24

Andres Ambühl: Einrücken für die zweite Hockey-Karriere
  • Am Freitagabend stehen in der National League fünf Spiele an. Alle Partien starten wie gewohnt um 19.45 Uhr.
  • Die SCL Tigers sind bisher das Überraschungsteam der Saison. Heute ist Leader Davos zu Gast. Die Bündner haben nach vier Runden das Punktemaximum auf dem Konto. Doch die Langnauer darf man nicht unterschätzen, am Dienstag siegten die Emmentaler gegen den ZSC.
  • Die Lions müssen heute in das Tessin reisen und treffen auf Ambri-Piotta. Kloten empfängt den EV Zug, Rappersil fordert Lausanne und beim Spiel zwischen Lugano und Ajoie kommt es zum Kellerduell.
  • Stürmer
  • Verteidiger
  • Torhüter
player_image

Nation Flag

Aktuelle
Note

info

  • 7

    Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

  • 6-7

    Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

  • 5-6

    Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

  • 4-5

    Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

  • 3-4

    Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

  • Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend.

Punkte

Goals/Assists

Spiele

Strafminuten

  • Er ist

  • Er kann

  • Erwarte

Die Tabelle

Mehr Eishockey:
    Andres Ambühl: Einrücken für die zweite Hockey-Karriere
    Am 1. Oktober 2025 – einem Mittwoch – beginnt Andres Ambühls zweite Hockey-Karriere. Er rückt an diesem Tag ins Büro von HCD-Manager Marc Gianola ein.
    Mehr als 300 Länderspiele, Weltrekord mit mehr als 150 WM-Partien und über 1300 Einsätze in der höchsten Liga: Keiner hat so viel Erfahrung in unserem Hockey wie Andres Ambühl (42). Logisch und richtig, dass der HCD von seinem immensen Wissen profitieren will. Deshalb wird Andres Ambühl am 1. Oktober seine zweite Karriere beim HCD starten. Sein Vertrag mit dem HCD ist am Ende der letzten Saison ausgelaufen und er hat seine Karriere nach der Silber-WM 2025 beendet. Nun ist er mit einem unbefristeten Vertrag – also einem ganz normalen Arbeitsvertrag – ab 1. Oktober 2025 beim HCD angestellt worden.
    Zur Story