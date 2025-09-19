Tigers fordern Leader Davos ++ ZSC zu Gast im Tessin ++ Alle Spiele im Ticker
- Am Freitagabend stehen in der National League fünf Spiele an. Alle Partien starten wie gewohnt um 19.45 Uhr.
- Die SCL Tigers sind bisher das Überraschungsteam der Saison. Heute ist Leader Davos zu Gast. Die Bündner haben nach vier Runden das Punktemaximum auf dem Konto. Doch die Langnauer darf man nicht unterschätzen, am Dienstag siegten die Emmentaler gegen den ZSC.
- Die Lions müssen heute in das Tessin reisen und treffen auf Ambri-Piotta. Kloten empfängt den EV Zug, Rappersil fordert Lausanne und beim Spiel zwischen Lugano und Ajoie kommt es zum Kellerduell.
