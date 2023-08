Conference League live: Hibernian – FC Luzern im Ticker und TV

In der 2. Qualifikationsrunde der Conference League setzte sich der FC Luzern mit einem 2:1 im Hinspiel und einem 1:1 im Rückspiel gegen Djurgardens IF aus Schweden durch. Die Hibernians verloren das Hinspiel gegen Inter Escaldes mit 2:1, zeigten aber mit dem 6:1 vor den eigenen Fans eine Eindrückliche Reaktion.



Auf den Sieger dieser Partie wartet in den Playoffs mit Aston Villa aus der Premier League ein harter Brocken.

Bild: keystone