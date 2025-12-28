Spengler Cup: Das Duell HC Davos gegen das Team Canada im Liveticker

Liveticker
Kurz vor der Pause ist er drin: Zadina bringt den HCD gegen Team Canada in Führung
Mit der Partie HC Davos gegen Team Canada endet am Sonntag am Spengler Cup in Davos die Gruppenphase. Nachdem Fribourg-Gottéron am Nachmittag den Gruppensieg klargemacht hat und bereits im Halbfinal steht, will Gastgeber Davos nun nachziehen. Dazu benötigt es aber einen 4:0-Sieg oder einen Erfolg mit drei Toren Unterschied und mindestens fünf eigenen erzielten Treffern.
Jedoch sind auch die Gruppenzweiten und -dritten in der K.o.-Phase. In den Viertelfinals spielen diese am Montag die zwei verbleibenden Halbfinalitsten aus. Der Spengler Cup endet mit dem Finalspiel am Silvestermittag. (nih/sda)
