Spengler Cup: Das Duell HC Davos gegen das Team Canada im Liveticker

Kurz vor der Pause ist er drin: Zadina bringt den HCD gegen Team Canada in Führung

28.12.2025, 19:5928.12.2025, 20:55
Fribourg schlägt Helsinki in hitzigem Spiel knapp und steht am Spengler Cup im Halbfinal

Mit der Partie HC Davos gegen Team Canada endet am Sonntag am Spengler Cup in Davos die Gruppenphase. Nachdem Fribourg-Gottéron am Nachmittag den Gruppensieg klargemacht hat und bereits im Halbfinal steht, will Gastgeber Davos nun nachziehen. Dazu benötigt es aber einen 4:0-Sieg oder einen Erfolg mit drei Toren Unterschied und mindestens fünf eigenen erzielten Treffern.

Jedoch sind auch die Gruppenzweiten und -dritten in der K.o.-Phase. In den Viertelfinals spielen diese am Montag die zwei verbleibenden Halbfinalitsten aus. Der Spengler Cup endet mit dem Finalspiel am Silvestermittag. (nih/sda)

HCD bleibt in Überzahl weiterhin harmlos – Klassiker gegen Team Canada noch torlos
