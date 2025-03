So schnell war Lara Gut-Behrami im Vergleich mit den Männern

Lara Gut-Behrami zeigte im Super-G von Sun Valley eine fantastische Fahrt. Die Tessinerin liess gar einige grosse Namen bei den Männern hinter sich.

Der Super-G am Weltcupfinal in Sun Valley bot eine aussergewöhnliche Ausgangslage. Für einmal fuhren Männer und Frauen nicht nur auf der gleichen Strecke, sondern auch auf dem identischen Kurs und auch noch am selben Tag. Die Startzeiten der beiden Rennen lagen nur 90 Minuten auseinander – die Verhältnisse waren also ebenfalls vergleichbar.