Eishockey National League live: HC Davos gegen den EV Zug im Ticker

EVZ-Legende Josh Holden trifft mit seinem HCD auf den formstarken Ex-Verein

Der langjährige EVZ-Spieler und spätere Assistenztrainer Josh Holden übernahm im März an der Bande des HC Davos. Nun kommt es zum ersten Duell mit seinem Ex-Verein, der sich in guter Form befindet und acht der letzten zehn Spiele gewinnen konnte. Nur gegen Leader Fribourg-Gottéron ging das Team von Dan Tangnes ganz leer aus.

Doch auch Davos hat eine beeindruckende Serie hingelegt und in den letzten sieben Spielen immer gepunktet. Jedoch wurden alle drei Partien, die in die Verlängerung gingen, verloren. So sollten die Mannen von Holden ihre Arbeit besser schon nach 60 Minuten erledigt haben, wenn sie einen Sieg einfahren wollen. Einfach wird das gegen ein Zug, das zuletzt Ajoie (7:2) und Lausanne (9:2) regelrecht überfuhr, aber auf keinen Fall.

Das Abendspiel läuft ab 20 Uhr auf TV24

Die Tabelle