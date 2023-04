Zeitschrift täuscht Interview mit Michael Schumacher vor

Seit mehr als neun Jahren lebt Michael Schumacher zurückgezogen. Nun tauchte ein Interview mit ihm auf. Doch das war nicht echt.

Mehr «Sport»

Ein Artikel von

Die Klatsch-Zeitschrift «Die Aktuelle» hat auf dem Cover ihrer neuen Ausgabe ein Interview mit Michael Schumacher beworben. «Das erste Interview!» und «Welt-Sensation!» waren dort zu lesen. Wer aber ein echtes Interview mit dem Rekordweltmeister der Formel 1 erwartete, wurde enttäuscht. Denn hinter dem vermeintlichen Gespräch steckt das Produkt von Künstlicher Intelligenz.

Denn ein wirkliches Interview hat «Die Aktuelle» nicht mit Schumacher geführt. Mit dem Zusatz «Täuschend echt» deutet die Illustrierte dies auch auf dem Cover an, klärt es aber auch im Inneren der Ausgabe jedoch nur bedingt auf, wie das Portal «Übermedien» berichtet.

Michael Schumacher: Der Rekordweltmeister der Formel 1 lebt seit einem schweren Unfall zurückgezogen. Bild: AP/AP

So heisst es darin unter anderem: «Hier ist es – das unglaubliche Interview!» Weiter ist die Rede von «erlösenden Antworten auf die brennendsten Fragen, die sich die ganze Welt schon so lange stellt». Das Interview ist offenbar von einer Website übernommen worden, in der mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz «Gespräche» mit prominenten Personen geführt werden können.

«Übermedien» bezeichnet das Vorgehen als «bemerkenswerte Frechheit» und kritisiert, dass «Die Aktuelle» die Privatsphäre Schumachers nicht respektiere.

Im Dezember 2013 zog er sich im Zuge eines Ski-Unfalls schwere Verletzungen zu. Der inzwischen 54 Jahre alte Ex-Motorsportler lebt seitdem zurückgezogen, tritt nicht mehr in der Öffentlichkeit auf. Sein aktueller gesundheitlicher Zustand ist unklar.

Schumachers Umfeld um seine Familie und Managerin Sabine Kehm schützen ihn vor Verletzungen seiner Privatsphäre. Dass nun eine Zeitschrift ein Interview auf diese Art und Weise vortäuscht, wird ihnen wohl kaum gefallen.