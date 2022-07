Kann nicht mehr hinsehen: ein Ferrari-Mechaniker beim Ausscheiden von Charles Leclerc. Bild: keystone

Leclerc scheidet in Führung liegend aus – Verstappen gewinnt GP von Frankreich

Max Verstappen heisst der Sieger des Grossen Preises von Frankreich. In Le Castellet gewann der Niederländer nicht nur: Er baute auch seinen Vorsprung in der WM-Wertung deutlich aus, weil Charles Leclerc einmal mehr ausschied.

Der Monegasse Charles Leclerc war aus der Pole Position ins Rennen gegangen. Er behauptete die Führung, bis sein Arbeitstag in der 17. Runde jäh beendet wurde. Leclerc quittierte das Ausscheiden mit einem hässigen «Nooooooon!» über den Teamfunk.

Leclerc scheidet aus. Video: streamja

Zunächst war von einem Materialschaden die Rede, dass das Gaspedal hängengeblieben war. Doch Leclerc stellte klar: «Das war mein Fehler. So etwas darf mir nicht passieren. Wir hatten heute das schnellste Auto.»

Leclerc war schon beim GP von Spanien und beim GP von Aserbaidschan jeweils in Führung liegend wegen technischen Mängeln seines Ferraris ausgeschieden.

Verstappen allein auf weiter Flur

So war der Weg frei für Max Verstappen. Der Titelverteidiger blieb in der Folge ungefährdet. Im zwölften GP des Jahres feierte der 24-Jährige bereits seinen siebten Sieg. Im WM-Klassement beträgt Verstappens Vorsprung auf Leclerc nunmehr 63 Punkte.

In Frankreich gewann Verstappen vor Lewis Hamilton. Der enttäuschend in die Saison gestartete Brite im Mercedes stand damit nach drei dritten Plätzen zum vierten Mal in Folge auf dem Podest. Dritter wurde Hamiltons Teamkollege George Russell.

Die Zusammenfassung des Rennens. Video: SRF

Keine Punkte gab es für das Hinwiler Alfa-Romeo-Sauber-Team. Der Finne Valtteri Bottas wurde 14., Zhou Guanyu aus China schied einmal mehr aus. (ram)