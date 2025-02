Sauber bleibt bei einem ähnlichen Design wie im letzten Jahr. Bild: keystone

Sauber, Ferrari und Co. – so sehen die neuen Formel-1-Autos aus

Bei einer grossen Veranstaltung wurden heute Abend die neuen Designs der einzelnen Formel-1-Teams vorgestellt. Viele Boliden bleiben bei ähnlichen Lackierungen wie im letzten Jahr.

Mehr «Sport»

Noch geht es dreieinhalb Wochen, bis die neue Formel-1-Saison startet. Doch bereits heute Abend stand der erste grosse Termin des Jahres auf dem Programm. Mit einer spektakulären Show wurden alle Designs der Boliden für die neue Saison vorgestellt.

Insgesamt 15'000 Zuschauer waren in London bei der grossen Show vor Ort. Viele Autos blieben bei ähnlichen Designs wie in der letzten Saison. Auch Kick-Sauber fährt in dieser Saison mit den gleichen Farben wie im Vorjahr. Die grösste Veränderung gab es bei den Racing Bulls. Das Tochterteam von Red Bull geht neu in einem weissen Boliden an den Start.

Die neuen Formel-1-Designs: 1 / 11 Das sind die Autos der einzelnen Teams in der Formel 1 2025 Kick Sauber, Fahrer: Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto quelle: x / x

Heute wurden lediglich die Lackierungen für die neue Saison gezeigt. Die neuen Boliden werden bei einzelnen Vorstellungen der Teams oder spätestens Ende Februar bei den Testfahrten in Bahrain zum ersten Mal zu sehen sein. Die Saison startet am 16. März mit dem Grossen Preis von Australien. (riz)